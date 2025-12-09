Haberler

Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı

Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı
Güncelleme:
Ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini açıkladı. Asyalı, yaşadığı şiddet olayını fotoğraflarla belgeleyerek takipçilerinden destek istedi.

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı. Asyalı, yaşadığı darp olayına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, evliliğinde yaşadığı şiddeti sosyal medyada açıkça ortaya koydu. Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini söyleyerek, yüzündeki morlukları ve yaraları gösteren fotoğrafları paylaştı.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNDE ŞİDDET İDDİASI

Geçtiğimiz mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlenen Asyalı, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, gördüğü şiddeti duyururken, "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullandı.

DARP İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaştığı görüntülerde yüzündeki ve vücudundaki darp izleri dikkat çekti.

Bir dönem Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı, üçüncü evliliğinde de şiddet yaşadığını söyleyerek takipçilerinden destek istedi.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK

Asyalı'nın takipçileri bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve ardı ardında destek mesajları yayınladı. Çoğunluğu kadın olan takipçiler, "Çok üzücü bir durum. Gerekeni yapacağınızı umut ediyorum geçmiş olsun", "Bir kadın olarak bir anne olarak bir insan olarak hic kimse bunu hak etmiyor..Siz çok güçlü bir kadın ve en önemlisi annesiniz..geçmiş olsun.", Hey gidi çocuklugumuzun güzel oyuncusu, bülbül seslisi...yerin çok ayri bizde. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımurat özkan:

pek ciddi bir şey yok makyajla kapanır

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgyzjpn4hwb:

2. resmi çözemedim.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri:

Kızını dovmeyen dizini döver onun icin yapmış

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

tamam da ne yapalım biz adli mercih degılız..buraya reklam verıyorlar sadece.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıömer faruk kapısız:

Nası yardımbedece takipçiler

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
