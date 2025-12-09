Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı. Asyalı, yaşadığı darp olayına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, evliliğinde yaşadığı şiddeti sosyal medyada açıkça ortaya koydu. Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini söyleyerek, yüzündeki morlukları ve yaraları gösteren fotoğrafları paylaştı.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNDE ŞİDDET İDDİASI

Geçtiğimiz mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlenen Asyalı, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, gördüğü şiddeti duyururken, "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullandı.

DARP İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaştığı görüntülerde yüzündeki ve vücudundaki darp izleri dikkat çekti.

Bir dönem Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı, üçüncü evliliğinde de şiddet yaşadığını söyleyerek takipçilerinden destek istedi.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK

Asyalı'nın takipçileri bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve ardı ardında destek mesajları yayınladı. Çoğunluğu kadın olan takipçiler, "Çok üzücü bir durum. Gerekeni yapacağınızı umut ediyorum geçmiş olsun", "Bir kadın olarak bir anne olarak bir insan olarak hic kimse bunu hak etmiyor..Siz çok güçlü bir kadın ve en önemlisi annesiniz..geçmiş olsun.", Hey gidi çocuklugumuzun güzel oyuncusu, bülbül seslisi...yerin çok ayri bizde. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.