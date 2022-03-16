Yeşim Salkım ve kızı, Türk yemeklerini överken yazım yanlışı yapan Şeyma Subaşı'yı tiye aldı

Acun Ilıcalı ile 2019 yılında tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, 1,5 yıldır aşk yaşadığı ve evlilik kararı aldığı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ayrıldıklarını açıklayan Subaşı, uzun süredir yaşadığı yurt dışından İstanbul'a geldi. Türk yemeklerini övgüler yağdıran Subaşı, eleştirilerden de kurtulamadı.

"GÖRGÜSÜZ ŞEYLER, HEPSİ BURADA PRENSES OLDU"

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak Türk yemeklerini öven Şeyma Subaşı, su böreği için "Water pie" yazınca alay konusu oldu. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım ve kızı da Subaşı'yı eleştirenlerin başında geldi. Gizem Salkım Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarını görünce "Allah'ım sen bize sabır ver neyin kafasını yaşıyor bir de İngilizceye çevirmiş water pie diye. Pie da börek demek ya" dedi. Yeşim Salkım da kızının yorumuna "Anneciğim sen ağzında altın kaşıkla doğdun şunlar senin kesip attığın tırnak etmez. Sonradan öğrenilen İngilizce anca bu kadar olur. Görgüsüz şeyler artık yeminle sinir oluyorum hepsi burada prenses oldu" diyerek karşılık verdi.

Subaşı'na gönderme yapmaya devam eden Gizem Salkım şunları söyledi: "Ben su böreğini çok seviyorum. Sütlaç bir de çok da güzel yaparım. Ama her şey dış görünüş kendini güzel pazarlama. Yapacak bir şey yok yine kendimi gülerken yakaladım."