Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Sevtap Parman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Sevtap Parman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:

Bir döneme damga vuran isimlerden Yeşilçam'ın ateşli güzeli Sevtap Parman, yıllara yenik düştü. 60 yaşındaki oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Sosyal medya hesabından son olarak geçen yıl paylaşım yapan Parman'ın estetik yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı. Ancak çoğu takipçisi ünlü oyuncuyu yanıltıcı paylaşımlar yaptığı için eleştirdi.

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi.

YÜZÜNDEKİ ÇİZGİLERİ SAKLAYAMIYOR

Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. Şimdilerde 60 yaşında olan Yeşilçam yıldızı, ne kadar bakım yapsa da zamanın yüzünde açtığı derin izleri kapatamıyor.

Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Son halini gören hayranları gözlerine inanamadı

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan son olarak geçtiğimiz yıl paylaşım yapan Parman'ın yüzündeki gerginlik dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı oyuncunun estetik yaptırdığınıdüşünse de daha önce yanıltıcı paylaşımları yaptığını ileri sürdü.

Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Son halini gören hayranları gözlerine inanamadıSevtap Parman'ın Instagram'da paylaştığı poz

İşte Sevtap Parman'ın son hali;

Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Son halini gören hayranları gözlerine inanamadı

Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Son halini gören hayranları gözlerine inanamadı

Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Son halini gören hayranları gözlerine inanamadı

Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Son halini gören hayranları gözlerine inanamadı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Sevtap Parman, Yeşilçam, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title