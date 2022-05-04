Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Sevtap Parman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Bir döneme damga vuran isimlerden Yeşilçam'ın ateşli güzeli Sevtap Parman, yıllara yenik düştü. 60 yaşındaki oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Sosyal medya hesabından son olarak geçen yıl paylaşım yapan Parman'ın estetik yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı. Ancak çoğu takipçisi ünlü oyuncuyu yanıltıcı paylaşımlar yaptığı için eleştirdi.
Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi.
YÜZÜNDEKİ ÇİZGİLERİ SAKLAYAMIYOR
Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. Şimdilerde 60 yaşında olan Yeşilçam yıldızı, ne kadar bakım yapsa da zamanın yüzünde açtığı derin izleri kapatamıyor.
YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan son olarak geçtiğimiz yıl paylaşım yapan Parman'ın yüzündeki gerginlik dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı oyuncunun estetik yaptırdığınıdüşünse de daha önce yanıltıcı paylaşımları yaptığını ileri sürdü.
İşte Sevtap Parman'ın son hali;