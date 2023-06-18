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Yaz sezonunu yurt dışında açan Pelin Uluksar, bikinili pozuyla nefes kesti

Yaz sezonunu yurt dışında açan Pelin Uluksar, bikinili pozuyla nefes kesti

Magazin Haberleri

"Ben Bu Cihana Sığmazam"daki Süheyla rolüyle dikkat çeken Pelin Uluksar, yaz sezonu yurt dışında açtı. Mısır'a giden güzel oyuncu bikinili pozuyla nefes kesti.

Yeni dizisi "Yaz Şarkısı" ile izleyici karşısına çıkacak olan Pelin Uluksar, yaz tatili rotasını yurt dışına çeviren ünlü isimlerden. Güzel oyuncu, sezonu Mısır'da açtı.

BİKİNİLİ POZUYLA NEFES KESTİ

Arkadaşlarıyla tatile çıkan Pelin Uluksar, bikinili pozlarını 1,8 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından paylaştı. Düzgün fiziği ile beğeni toplayan güzel oyuncuya övgü dolu mesaj yağdı.

Yaz sezonunu yurt dışında açan Pelin Uluksar, bikinili pozuyla nefes kesti

10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

Hem Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde hem de Uluslararası Micheal Chekhov Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi alan Pelin Uluksar, aynı zamanda bale ve eskrim yapıyor. Güzel oyuncu, Instagram'daki 1,8 milyon takipçisiyle de sosyal medyanın etkin isimlerinden.

Yaz sezonunu yurt dışında açan Pelin Uluksar, bikinili pozuyla nefes kesti

Yaz sezonunu yurt dışında açan Pelin Uluksar, bikinili pozuyla nefes kesti

Yaz sezonunu yurt dışında açan Pelin Uluksar, bikinili pozuyla nefes kesti

Yaz sezonunu yurt dışında açan Pelin Uluksar, bikinili pozuyla nefes kesti

Yaz sezonunu yurt dışında açan Pelin Uluksar, bikinili pozuyla nefes kesti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Ben Bu Cihana Sığmazam Tatil Mısır Magazin Haberler

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