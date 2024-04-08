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Yargı dizisi mayıs ayında final yapacak

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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi mayıs ayında ekran macerasını noktalayacak.

YENİ BÖLÜM 14 NİSAN'DA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 sezondur yayınlanan dizi, bir değişiklik olmazsa mayısın son haftasında yayınlanacak olan 95. bölümle final yapacak. Yargı, hem ülkemizde, hem de yurt dışında yarattığı etki nedeniyle Ay Yapım'ın prestij projeleri arasında yer alıyor. 2 haftalık yayın arası veren dizinin "İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?" önsözlü yeni bölümü de 14 Nisan'da yayınlanacak.

Yargı dizisi mayıs ayında final yapacak

Yargı dizisi mayıs ayında final yapacak

Yargı dizisi mayıs ayında final yapacak

Yargı dizisi mayıs ayında final yapacak

Yargı dizisi mayıs ayında final yapacak

Yargı dizisi mayıs ayında final yapacak

Yargı dizisi mayıs ayında final yapacak

Ecem Altan
Ecem Altan
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