Yardımlarıyla gündemden düşmeyen Haluk Levent'ten yeni karar: Kendimi açıklamaktan yoruldum, açıklamalar Ahbap'tan yapılacak

Meydana gelen depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile bölgelere giderek yardımlar yapan Haluk Levent, bu süreçte hakkında yapılan yorumlara da sık sık sosyal medya hesabından cevap verdi. Bu süreçte kendisini açıklamaktan işlerine odaklanamadığını söyleyen Levent, "Herkese kendimizi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Bundan sonra tüm açıklamalar Ahbap Derneği Yönetim Kurulu tarafından ahbap hesabından yapılacaktır. Hiç sağlıklı bir dönemden geçmiyorum" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen şiddetli depremler, 11 ilimizde yıkımlara neden oldu. 45 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinde binlerce bina yerle bir oldu. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile deprem bölgelerine yardım götüren Haluk Levent ise bu süreçte eleştirilerin hedefi oldu.

"BİZLERDEN RAPOR İSTEYENLERE 24 MART'TA AÇIKLAYACAĞIZ"

Eleştirilerin ardından derneğinin incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunan Levent, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından incelemeye alındıklarını duyurdu. Şirketin kendilerinden 24 gün ek süre istediklerini belirten ünlü isim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bizlerden hesap isteyen 'ne yaptın açıklasana' diyen Twitter'daki hesaplara şunu söyleyeyim. Bizler 24 Mart'ta ilk denetim raporunu açıklayacağız. Sizin savunduğunuz dernek ya da kurumların da 24 Mart'ta denetim raporunu açıklamalarını ısrarla istemenizi öneriyorum" dedi.

"AÇIKLAMA YAPMAYA ÇALIŞMAKTAN YORULDUM"

Bu zamana kadar hakkında yapılan yorumlara sık sık cevap veren Haluk Levent, işlerine odaklamadığını belirterek aldığı yeni kararı açıkladı. Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Levent, şu ifadeleri kullandı: "Ve ben Haluk Levent olarak bu kadar açıklama yapmaya çalışmaktan, herkese kendimizi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Bundan sonra tüm açıklamalar Ahbap Derneği Yönetim Kurulu tarafından ahbap hesabından yapılacaktır. Ben sahada işimin başında olacağım. Bilginize..."

"SAĞLIKLI BİR DÖNEMDEN GEÇMİYORUM"

"Ve sorunun çözümünü buldum. Bir televizyon kanalında şöyle 2-3 saatlik bir canlı yayın yapalım. Özellikle 24 Mart'ta açıklayacağımız denetim raporundan sonra eski yeni ne kadar soru var ise sorulsun. Tek tek yanıtlayayım. Hem zamanımızı yitirmeyelim hem de o gün herkes cevabını alsın. Yine kızıyorum kendime. Hiç sağlıklı bir dönemden geçmiyorum."