Yaprak Dökümü'nün Yaman'ı Bülent Fil'in son hali ortaya çıktı

Finalinin üstünden yıllar geçmesine rağmen tekrarlarıyla gündemden düşmeyen Yaprak Dökümü dizisinde Yaman karakterini canlandıran Bülent Fil'in son hali, hayranları tarafından merak ediliyordu. İşte oyuncunun son hali...

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alıyor.

Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı dizi, 2010 yılında final yapmasına rağmen günümüzde de büyük bir ilgiyle izleniyor. Sosyal medyada da diziye dair paylaşımlar yapılıyor.

Dizide Yaman karakterine hayat veren ünlü oyuncu Bülent Fil de dizinin gündemde olması sebebiyle son haliyle merak konusu oldu.

İşte ünlü oyuncunun son hali...

Bülent Fil'e sosyal medyadan "Hiç yaşlanmamışsınız", "Yıllar size iyi davranmış" yorumları geliyor.

BÜLENT FİL KİMDİR?

24 Nisan 1964'te İstanbul'da doğan Bülent Fil, oyunculuğa 2004 yılında Büyük Buluşma ve Yağmur Zamanı dizilerinde rol alarak başladı. Oyuncu daha sonra Çemberimde Gül Oya, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Dinle Sevgili, Arka Sokaklar gibi birçok dizide rol aldı.