Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü

Reşat Nuri Güntekin'in aynı ismi taşıyan romanından televizyona uyarlanan ve yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan Yaprak Dökümü dizisinin en dikkat çekici unsurlarından biri, hiç kuşkusuz çekimlerin gerçekleştirildiği köşktü. Diziyle özdeşleşen bu tarihi yapı, uzun bir aradan sonra yeniden görüntülendi. Üstelik bu kez bambaşka bir amaçla kullanılıyor.

GÜNCEL HALİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yayımlanan görüntülerde, Yaprak Dökümü'nün çekildiği köşkün artık bir iş yeri (ofis) olarak değerlendirildiği ortaya çıktı. Kamuya kapalı olan yapının iç mekân düzeni ve günümüzdeki kullanım biçimi dikkat çekerken, bu paylaşımlar izleyicilere nostaljik anlar yaşattı.

120 YILLIK YAPI, DİZİNİN SEMBOLÜYDÜ

İstanbul'un gözde semtlerinden Beylerbeyi'nde yer alan ve yaklaşık bir buçuk asırlık geçmişe sahip köşk, Yaprak Dökümü dizisinin simge mekânı hâline gelmişti. Dizide, Ali Rıza Bey'in ailesiyle yaşadığı ev olarak izleyicinin hafızasında yer edinen bu köşk, yalnızca Yaprak Dökümü'ne değil; Çemberimde Gül Oya, Gırgıriye, Güler Misin Ağlar Mısın? gibi pek çok dizi ve filme de ev sahipliği yaptı.

HALK ARASINDA "LAZIN KÖŞKÜ" DİYE BİLİNİYOR

Resmî bir adı bulunmayan yapı, halk arasında sahibi nedeniyle uzun yıllardır "Lazın Köşkü" olarak tanımlanıyor. Zamanında pek çok dramatik sahneye tanıklık eden bu ikonik mekân, bugün modern bir iş alanı olarak faaliyet gösteriyor.

TÜRK DİZİLERİNİN UNUTULMAZ MEKÂNI

Başrollerini Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır ve Fahriye Evcen gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı Yaprak Dökümü, yalnızca senaryosuyla değil, atmosferiyle de Türk televizyonunun unutulmaz yapımları arasında yer aldı. Tarihi köşkün bugünkü hali, dizinin hayranlarını yeniden ekran başına götürmüş gibi hissettirdi.