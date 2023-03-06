Yalı Çapkını dizisinin Esme'si Sezin Bozacı, pozlarıyla dikkat çekti

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Son bölümdeki değişimiyle dikkat çeken Esme rolünü oynayan Sezin Bozacı ise adından söz ettirmeyi başardı.

GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Seyran'ın annesini oynayan ve sade tarzıyla dikkat çeken Esme, son bölümde eşi Kazım Ağa ile baş başa zaman geçirmek için makyaj yaparak elbise giydi. Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Sezin Bozacı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi.

SEZİN BOZACI KİMDİR?

Sezin Bozacı, 5 Aralık 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İ.T.Ü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2008 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Kameralar karşısına ilk kez 2012 yılında yayınlanan Oyuncu adlı sinema filmi ile geçti. Şeref Meselesi, Şimdiki Zaman, Babam ve Ailesi dizileri ile Şimdiki Zaman, Oyuncu, Anons gibi sinema filmlerinde rol alan Sezin Bozacı, Aşk Ağlatır dizisinin ardından şimdilerde Yalı Çapkını'nda rol alıyor.