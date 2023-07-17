Wimbledon finaline ilginç anlar! Kate Middleton, top toplayıcı çocuğu görmezden geldi

Galler Prensi Prens William ve Galler Prensesi Kate Middleton, dün Wimbledon Erkekler Final maçını iki çocuğu Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte izledi. Kupa verme törenini üstlenen Galler Prensesi, karşılama esnasında top toplayıcısını es geçmesi dikkat çekti.

BİR ÇOCUĞU ES GEÇTİ

Törenin sonunda kupa verme görevini üstlenen 41 yaşındaki Galler Prensesi, oyun alanına uyacak şekilde tamamen yeşil bir kıyafetle izleyici karşısına çıktı. Kate, tribünlerden korta giriş yaptığında top toplayıcı çocuklarla ve kızlarla el sıkışmak için durdu. Ancak Kate, sıralamada ilk çocuğu es geçerek diğer çocukların elini sıktı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılınca yorumlar da beraberinde geldi. Birçok kullanıcı Kate'in bu durumu kasıtlı şekilde yapmadığını belirtti.

KAYBEDEN YARIŞMACIYI TESELLİ ETTİ

Kate Middleton Wimbledon finalindeki ağır yenilgi sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Ons Jabeur'a da destek oldu. 28 yaşındaki Jabeur, Marketa Vondrousova'ya karşı aldığı yenilgi sonrasında gözyaşlarına boğuldu. 41 yaşındaki Middleton ise Jabeur'a sarılarak moral verdi.