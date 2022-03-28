Will Smith ve Chris Rock arasındaki tokadın detayları netleşti! Eşinin üzüntüsünü görünce sahneye koşmuş
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Sabaha karşı düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith, eşiyle ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. İlk başlarda kurgu olduğu düşünülen olayın gerçek olduğu ve nedenin de komedyenin Smith'in eşinin hastalığıyla alay etmesi olduğu ortaya çıktı.
TOKAT (Haberler.com) - Dünyada geniş yankı uyandıran Oscar Töreni'nden beklenmedik bir olay yaşandı. Ödülünü almak için törene giden başarılı oyuncu Will Smith, ödül vermek için sahneye çıkan komedyen Chris Rock'a tokat attı. Gündeme oturan tokat olayının perde arkası da ortaya çıktı.
'bikotbitisortmag' isimli Instagram hesabının verdiği bilgilere göre tören boyunca Will Smith & Jada Smith çiftinin açık ilişki yaşamasıyla ilgili espriler yapıldı ve ikili bunlara gülerek karşılık verdi. Daha önce yaptıkları açıklamalarda evliliklerini dinamik tutmak için başkalarıyla birlikte olduklarını dile getiren çift, komedyen Chris Rock'ın hastalıkla ilgili bir esprisinin üzerine gerildi.
Bir süredir saç kıran hastalığıyla mücadele ettiği için saçlarını kazıtan Jada Smith, Chris Rock'ın saçlarıyla ilgili espri yapmasından rahatsız oldu. İlk başta espriye gülen Will Smith, eşinin üzüldüğünü görünce sinirlerine hakim olamayarak sahnede gidip Rock'a "Karımın adını ağzından uzak tut" diyerek tokat attı. Yayıncı kuruluş ise ortalığın bir anda gerilmesinin ardından programın sesini kapattı.
Törenin en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen "En iyi erkek oyuncu" ödülüne King Richard filmi ile Will Smith layık görüldü. Ödülünü alırken açıklamalarda bulunan Will Smith, "Bu çok güzel bir an ve ödül kazandığım için ağlamıyorum. Bütün bu insanlara ışık tuttuğuma, ekibime ışık tutuyorum. Sevgi size çılgınca şeyler yaptırır" dedi. Oyuncu, törende yaşanan tokat olayı için de özür diledi.