Washington'daki Türk gazeteciler İstanbul'da nikah masasına oturdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de yaşayan gazeteci Yazar Anıl Sural gazeteci meslektaşı Rona Doğan ile Türkiye'de evlendi. Çiftin nikah şahitleri arasında İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı.

Beyaz Saray'da gazetecilik yapan 'Neden Geldim Amerika'ya - Amerika'da İz Bırakan Türkler' kitabıyla ABD'nin en çok satan Türkçe kitabının yazarı Anıl Sural ile Rona Doğan dünyaevine girdi.

DAVUT GÜL ŞAHİTLİK YAPTI

Çiftin nikah şahitliğini; İstanbul Valisi Davut Gül, yedi sene Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini yapan Serdar Kılıç, Önce Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdullah Akosman, Ekotürk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Özdemir ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan yaptı. Florya'da gerçekleşen düğünde nikahı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız kıydı.

BIDEN'DAN KUTLAMA MESAJI GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin önceki Başkanları Donald Trump, Barack Obama, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, New York Belediye Başkanı Eric Adams, Maryland Valisi Wes Moore, Virginia Valisi Gleen Youngin ABD'nin önce gelen Senatörleri ve Milletvekilleri de çifte kutlama mesajı gönderdi. Sural ve Doğan Ailesinin mutlu gününe akrabaları, dostları ile birlikte siyaset, spor, sanat ve medya dünyasından özel konuklar katıldı.

ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ KATILDI

Düğüne İstanbul Valisi Davut Gül, 61. Hükümetin ilk Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, yedi sene Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini yapan Serdar Kılıç, 24.Dönem İstanbul Milletvekili, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve İBB Meclis Üyesi Umut Şenol, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Önce Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdullah Akosman, Ekotürk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Özdemir, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimsek ve Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Temsilcisi Zeki Esen de katıldı.