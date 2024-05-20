Volkan Demirel, Zeynep Sever Demirel ile boşanacağı söylentisini yalanlandı

Magazin camiasının örnek çiftlerinden gösterilen Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti, 14 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Söylentilerin ardından Volkan Demirel'den yalanlama geldi.

"BAZEN TARTIŞIP ANLAŞAMIYORUZ"

Instagram hesabından 2 kızının annesi Zeynep Sever Demirel ile verdiği pozu yayınlayan Volkan Demirel, boşanma iddiasını yalanlayarak "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" ifadelerini kullandı.

BOŞANMA DAVASINI AÇTIĞI SÖYLENMİŞTİ

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen çiftin boşanma kararı aldığı hatta Zeynep Sever Demirel'in işlemleri başlattığı ileri sürülmüştü. İddianın ardından Zeynep Sever Demirel'in 4 ay önce katıldığı yayındaki "Aşk gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık" sözleri yeniden gündeme gelmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, 2014 yılında Yade, 2017'de ise Yeda ismini verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.