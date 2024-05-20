Üye Girişi
Haberler

Volkan Demirel, Zeynep Sever Demirel ile boşanacağı söylentisini yalanlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Volkan Demirel, 14 yıllık eşi Zeynep Sever Demirel ile boşanma kararı aldığı yönündeki söylentileri yalanladı. Eşiyle poz veren Demirel "Çoğu evlilikte olduğu gibi tartışıyoruz, haberler doğru değil" dedi.

Magazin camiasının örnek çiftlerinden gösterilen Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti, 14 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Söylentilerin ardından Volkan Demirel'den yalanlama geldi.

"BAZEN TARTIŞIP ANLAŞAMIYORUZ"

Instagram hesabından 2 kızının annesi Zeynep Sever Demirel ile verdiği pozu yayınlayan Volkan Demirel, boşanma iddiasını yalanlayarak "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel ile boşanacağı söylentisini yalanlandı

BOŞANMA DAVASINI AÇTIĞI SÖYLENMİŞTİ

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen çiftin boşanma kararı aldığı hatta Zeynep Sever Demirel'in işlemleri başlattığı ileri sürülmüştü. İddianın ardından Zeynep Sever Demirel'in 4 ay önce katıldığı yayındaki "Aşk gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık" sözleri yeniden gündeme gelmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, 2014 yılında Yade, 2017'de ise Yeda ismini verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

Volkan Demirel, Zeynep Sever Demirel ile boşanacağı söylentisini yalanlandı

Volkan Demirel, Zeynep Sever Demirel ile boşanacağı söylentisini yalanlandı

Volkan Demirel, Zeynep Sever Demirel ile boşanacağı söylentisini yalanlandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Zeynep Sever Demirel Volkan Demirel Ünlüler Gündem 3.Sayfa Magazin Haberler

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

 İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak 'Muhbir' devraldı

İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı

 Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok

Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
500

Yorumlar (1)

H ERDEM:

aman Zeynep kızım aman Allah yuvanizi kutlu kılsın yavrularınizda var Allah korusun yikmayin

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title