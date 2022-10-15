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Vefat eden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı konuştu: Vücudunda mantar türedi, kalbi dayanmadı

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Sabaha karşı kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın 13 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, oyuncunun kesin ölüm nedenini açıkladı. Kalkavan'ın vücudunu saran mantardan dolayı vefat ettiğini söyleyen Bahadırlı, "Kemoterapi esnasında vücutta türeyen mantar enfeksiyona neden oldu. İki gündür yoğun bakımdaydı, kalbi dayanmadı" dedi.

6 aydır akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kalkavan'ın 13 yıldır aşk yaşadığı Buğra Bahadırlı ile oyuncunun ölüm nedenini anlattı.

Hayat arkadaşının ölümünün ardından Habertürk'e konuşan Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullandı.

Vefat eden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı konuştu: Vücudunda mantar türedi, kalbi dayanmadı

59 yaşında hayata gözlerini yuman Kalkavan'ın cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren Bahadırlı, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayına katılan Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan'ın sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Billur'un inşallah tedavisi iyi gidecek. 2 kemoterapisi daha kaldı. Daha sonra doktor tekrar kontrol edecek. Gelişimi çok iyi. Tetkiklerden iyi sonuçlar geldiği için daha radyolojiye girmeden olumlu bir sonuç bekliyorlar doktorlar. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var. Ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz. Bu sürecin içerisinden zihnen de sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz."

Vefat eden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı konuştu: Vücudunda mantar türedi, kalbi dayanmadı

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da doğdu. Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur. 7 yaşındayken oyunculuğa adım atan Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim gören Kalkavan, 1980'li yıllardan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı.2011 yılında HTV kanalında cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 2012 yılında ise TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.

Vefat eden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı konuştu: Vücudunda mantar türedi, kalbi dayanmadı

Vefat eden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı konuştu: Vücudunda mantar türedi, kalbi dayanmadı

Vefat eden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı konuştu: Vücudunda mantar türedi, kalbi dayanmadı

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