"Vasiyetimi dahi yazmıştım" diyen Seren Serengil, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları sesi titreyerek anlattı

Usta oyuncu Öztürk Serengil'in kızı olarak dünyaya gelen, daha sonra yaptıkları işlerle gösteri dünyasında yerini sağlamlaştıran Seren Serengil Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. Seren Serengil, hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Çocukluğundan öel hayatına ve bir dönem hayatını tehdit eden hastalığına dair konulara açıklık getirdi.

"BEYİN KANAMASINDAN ÇOCUK KAYBETTİM"

Seren Serengil "Hastalığınız nasıl başladı?" sorusu üzerine şu cavabı verdi: "Ben kabul ediyorum çok büyük bir cehaletti. Ben mide ameliyatı olmuştum. O dönem metobolik sendromum vardı. Yani organlarımın 3-4 tanesinde sorun yaşıyordum. Karaciğer yağlanması, değerlerim çok kötü. Yüksek tansiyonum var. Beyin kanaması nedeniyle bir çocuk kaybım var. Kilo veremezsem de bu tansiyon hastalığı annemden geçme. Psikolojik durumum da normal değil. O dönem olmam gerekiyordu. O yerinde bir karardı. Olduktan sonra her şeyim normale döndü, gayet sağlıklıydım. Fakat sonrasında evlendim ve yaşım geçiyordu son bir kez çocuk sahibi olmak istedim. Çocuk sahibi olmak için hormon almaya başladım ve hormonlar bana kilo aldırdı. Her neyse düşük oldu, boşandım. Televizyona başlayacağım, oldum yine 78-80 kilo. Alkolüm ve sigaram yok ama kola ve tatlım var, o yüzden alıyorum kiloları.

"1 YIL BOYUNCA KUSTUM, ALTIMA ETTİM"

İkinci ameliyattan sonra hayatını kaybetme noktasına geldiğini dile getiren Seren Serengil "İstanbul'da bir sürü doktora gittim beni ameliyat edin diye. bu ameliyat bağırsak by-pass'ı. Bağırsağın bir bölümünü devre dışı bırakıyorlar. Benim bağırsağım 4 metre falan galiba. Bütün sistemim ne yaptılar bilmiyorum. Olduğumdan beri kusuyorum af edersin bir süre sonra altıma yapmaya başladım. 1 yıl boyunca altıma ettim. Televizyona çıkıyorum, reklam arasında gidip istifra ediyorum. O kadar korkunç bir şey yaşadım ki sana anlatamam. 43 kilolara düştüm. Evde beslenmeye başladım artık damarlarım kabul etmedi. En son karaciğerin siroza çeviriyor dediler. Çoklu organ yetersizliği. Ameliyata alınmazsam öleceğimi söylediler. Ben tabi çok korktum. Yürüyecek halim kalmamıştı. Ve beni geri dönüşüm ameliyatı yaptı. Doktorum hayatımı kurtardı. Ameliyata girerken yüzde 30 şansla girdim. Herkes ağlıyordu. Ben veda ettim, vasiyet bıraktım. Köpeklerim için Mustafa'ya dedim" Sakın onları bırakma, 6 ay bu evden gitme. Çünkü onlar birden ben yokken çıkarsa, özellikle NoyNoy, benden başka kimseye alışık değil. Mahvolurlar. Yani böyle çok acayip bir süreç geçirdik" dedi.

SEVGİLİSİNE DUA ETTİ

Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın her zaman yanında olduğunu dile getiren Seren Serengil "Ayrılsak da bu sizde kayıtlı kalsın. Allah bu çocuğun tuttuğunu altın etsin. Normalde erkekler gripten kaçar. Altıma ediyorum, elimde değil anlamıyorum tuvaletimin geldiğini. Safra kesemi aldılar. Alt midem yok, o süreçte hep yanımdaydı" dedi.

"4 CM BOYUM KISALDI"

2 yıl boyunca kabusu yaşayan Seren Serengil, "Kemik erimesi oldu, 4 cm boyum kısaldı. Saçlarım dökülmeye başladı, kısacası bitmiştim yani" dedi. Serengil yaşadığı zorlukları anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.