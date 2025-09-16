Haberler

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son hali ortaya çıktı

Güncelleme:
Üvey Baba dizisinde canlandırdığı "Lamia" karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Abdullah, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 2018'de Milano'da evlenen oyuncu, aynı yıl anne olmuştu. Yıllar çabuk geçti, oğlu büyüdü. Abdullah, artık vaktini ailesiyle geçiriyor.

Henüz 11 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı "Lamia" karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Abdullah, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

ÇOCUK YAŞTA ŞÖHRET

1998 yılında yayımlanan dizideki performansıyla dikkat çeken Abdullah, ardından Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama ve Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi yapımlarda rol aldı. 2010'lu yıllarda Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki "Ayçe" karakteriyle adını yeniden geniş kitlelere duyuran oyuncu, daha sonra Diriliş Ertuğrul dizisinde de izleyici karşısına çıktı.

EĞİTİMİNİ AMERİKA'DA TAMAMLADI

22 Temmuz 1987'de Bursa'da doğan Abdullah, lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Ardından Amerika'nın Missouri eyaletinde ekonomi üzerine yüksek lisans yaparak eğitimine uluslararası bir boyut kazandırdı.

AİLESİNE ODAKLANDI

Bir dönem ekranların aranan yüzlerinden biri olan oyuncu, son yıllarda özel hayatına ağırlık verdi. 24 Ocak 2018'de Milano'da Salih Maraş ile nikâh masasına oturan Abdullah, aynı yıl anne oldu. Yıllar hızla geçti, ünlü oyuncunun oğlu artık büyüdü. Şimdilerde zamanının çoğunu ailesiyle geçiren Burçin Abdullah, sosyal medyada paylaştığı mutlu karelerle gündeme geliyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
