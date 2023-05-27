Üstsüz pozunu paylaşan 49 yaşındaki Heidi Klum, fiziğiyle hayran bıraktı

Cannes Film Festivali'nde tercih ettiği sarı göğüs dekolteli kıyafetiyle frikik vermekten kurtulamayan dünyaca ünlü model Heidi Klum, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Yorucu geçen Cannes Film Festivali'nin ardından eşi Tom Kaulitz ile soluğu plajda alan Heidi Klum, 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Düzgün fiziği ve cesaretiyle her daim adından söz ettiren 49 yaşındaki Klum, plajda üstsüz verdiği bir pozu da takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram hesabında 11 milyon takipçiyle ulaşan Heidi Klum, bir video yayınlayarak kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

CANNES'DA FRİKİK VERDİ

76. Cannes Film Festivali'ne katılan Heidi Klum, sarı göğüs ve bacak dekolteli bir elbise tercih etti. Kırmızı halıda kollarındaki pelerini kaldırarak poz veren Klum, göğüs frikiği verdi. Panikleyen ünlü isim elleriyle göğüslerini kapatarak önlem almaya çalıştı.