Üstsüz poz veren Sharon Stone, yine sınırları zorladı

Üstsüz poz veren Sharon Stone, yine sınırları zorladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollywood'un unutulmaz yıldızı Sharon Stone, 67 yaşında kariyerinin en cesur fotoğraf çekimini gerçekleştirdi. Vogue Adria için verdiği pozlarda, 90'lı yıllarda tüm dünyada olay yaratan Basic Instinct filmindeki karakterine hayat verdi. Üstsüz olarak kamera karşısına geçen Stone, transparan bir elbise giydi ve yakışıklı erkek modellerle pozlar verdi.

Hollywood'un unutulmaz yıldızı Sharon Stone, 67 yaşında kariyerinin en cesur fotoğraf çekimine imza attı. Ünlü oyuncu, Vogue Adria için verdiği pozlarda, 90'lı yıllarda tüm dünyada olay yaratan Basic Instinct (Temel İçgüdü) filmindeki Catherine Trammell karakterine adeta hayat verdi.

Çekimde üstsüz olarak kamera karşısına geçen Stone, transparan bir elbise giydi ve vücudu etrafında dizilen yakışıklı erkek modellerle pozlar verdi. Bu modellerden biri de Halle Berry'nin eski sevgilisi, Fransız model Gabriel Aubry'di. Sharon Stone'un, Aubry ile olan yakın sahneleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Stone sadece transparan pozlarıyla değil, ikonik karakteri Trammell'in o meşhur ceketli tarzını da yeniden canlandırdı. İçine hiçbir şey giymediği bir blazer ceket ve özenle taranmış saçlarıyla kameraya poz verdi.

Çekimin en çok konuşulan karelerinden birinde ise Stone, Aubry'nin kucağında yatarken bacaklarını onun omuzlarına dolamış ve ona sarılmak üzereyken görülüyor. Bu kare, "Sharon Stone'un şimdiye kadarki en cüretkâr pozu" olarak yorumlandı.

Aubry ve Berry Velayet Savaşıyla Gündeme Gelmişti

Gabriel Aubry, 2005-2010 yılları arasında Halle Berry ile birliktelik yaşamıştı. Bu ilişki, çiftin Nahla adında bir kız çocuk sahibi olmasıyla sonuçlandı. Ayrıldıklarında "Birbirimize hep saygı duyacağız" açıklamaları yapılmıştı. Ancak daha sonra, Berry'nin Nahla'yı Fransa'ya götürmek istemesiyle uzun bir velayet savaşı başlamıştı.

Ayrıca 2012 yılında Aubry'nin, kızlarının dadısını kapıdan ittiği iddia edilmiş ve hakkında polis soruşturması açılmıştı. Dadı psikolojik olarak etkilendiğini belirtmişti ancak mahkeme, Aubry için uzaklaştırma kararı çıkarmamıştı ve dava düşmüştü.

"O Meşhur Sahne Artık Masum Kaldı"

Sharon Stone geçtiğimiz yıl katıldığı bir film festivalinde, Basic Instinct'teki o meşhur sorgu sahnesi hakkında da konuştu. O dönemde skandal olarak görülen sahnenin bugün artık sıradan kaldığını söyledi:

"O zamanlar olaydı ama şimdi çok sıradan geliyor. Artık kadınlar yönetiyor, yazıyor, üretiyor. Filmler artık erkek fantezilerini değil, gerçek kadın hikâyelerini anlatıyor."

Hollywood'un değiştiğini ve dijital platformların sinemaya çeşitlilik kazandırdığını vurgulayan Stone, büyük bütçeli yapımların dışında daha küçük ve anlamlı filmlerin geri döndüğünü söyledi.

"O Sahnede Kandırıldım"

Stone, yıllar sonra yayımladığı anı kitabında, Basic Instinct filminde iç çamaşırını çıkarması istenirken, görüntünün kamera tarafından alınmayacağı sözü verildiğini ancak çekimde her şeyin açıkça göründüğünü fark ettiğinde yönetmene tokat atıp salondan çıktığını açıklamıştı.

Yönetmen Paul Verhoeven ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

"Bir oyuncuya iç çamaşırını çıkarmasını ve oraya kamera tutulacağını söylersen, ne olacağını bilir" demişti.

Tüm tartışmalara rağmen Sharon Stone, bu filmden hiçbir zaman pişmanlık duymadığını ifade etti.

Üstsüz poz veren Sharon Stone, yine sınırları zorladı

Üstsüz poz veren Sharon Stone, yine sınırları zorladı

Üstsüz poz veren Sharon Stone, yine sınırları zorladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Cilo Festivali'ne İran-İsrail savaşı engeli

İsrail-İran savaşı Güneydoğu'nun en büyük festivalini vurdu
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.