Üstsüz poz veren Sharon Stone, yine sınırları zorladı

Hollywood'un unutulmaz yıldızı Sharon Stone, 67 yaşında kariyerinin en cesur fotoğraf çekimine imza attı. Ünlü oyuncu, Vogue Adria için verdiği pozlarda, 90'lı yıllarda tüm dünyada olay yaratan Basic Instinct (Temel İçgüdü) filmindeki Catherine Trammell karakterine adeta hayat verdi.

Çekimde üstsüz olarak kamera karşısına geçen Stone, transparan bir elbise giydi ve vücudu etrafında dizilen yakışıklı erkek modellerle pozlar verdi. Bu modellerden biri de Halle Berry'nin eski sevgilisi, Fransız model Gabriel Aubry'di. Sharon Stone'un, Aubry ile olan yakın sahneleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Stone sadece transparan pozlarıyla değil, ikonik karakteri Trammell'in o meşhur ceketli tarzını da yeniden canlandırdı. İçine hiçbir şey giymediği bir blazer ceket ve özenle taranmış saçlarıyla kameraya poz verdi.

Çekimin en çok konuşulan karelerinden birinde ise Stone, Aubry'nin kucağında yatarken bacaklarını onun omuzlarına dolamış ve ona sarılmak üzereyken görülüyor. Bu kare, "Sharon Stone'un şimdiye kadarki en cüretkâr pozu" olarak yorumlandı.

Aubry ve Berry Velayet Savaşıyla Gündeme Gelmişti

Gabriel Aubry, 2005-2010 yılları arasında Halle Berry ile birliktelik yaşamıştı. Bu ilişki, çiftin Nahla adında bir kız çocuk sahibi olmasıyla sonuçlandı. Ayrıldıklarında "Birbirimize hep saygı duyacağız" açıklamaları yapılmıştı. Ancak daha sonra, Berry'nin Nahla'yı Fransa'ya götürmek istemesiyle uzun bir velayet savaşı başlamıştı.

Ayrıca 2012 yılında Aubry'nin, kızlarının dadısını kapıdan ittiği iddia edilmiş ve hakkında polis soruşturması açılmıştı. Dadı psikolojik olarak etkilendiğini belirtmişti ancak mahkeme, Aubry için uzaklaştırma kararı çıkarmamıştı ve dava düşmüştü.

"O Meşhur Sahne Artık Masum Kaldı"

Sharon Stone geçtiğimiz yıl katıldığı bir film festivalinde, Basic Instinct'teki o meşhur sorgu sahnesi hakkında da konuştu. O dönemde skandal olarak görülen sahnenin bugün artık sıradan kaldığını söyledi:

"O zamanlar olaydı ama şimdi çok sıradan geliyor. Artık kadınlar yönetiyor, yazıyor, üretiyor. Filmler artık erkek fantezilerini değil, gerçek kadın hikâyelerini anlatıyor."

Hollywood'un değiştiğini ve dijital platformların sinemaya çeşitlilik kazandırdığını vurgulayan Stone, büyük bütçeli yapımların dışında daha küçük ve anlamlı filmlerin geri döndüğünü söyledi.

"O Sahnede Kandırıldım"

Stone, yıllar sonra yayımladığı anı kitabında, Basic Instinct filminde iç çamaşırını çıkarması istenirken, görüntünün kamera tarafından alınmayacağı sözü verildiğini ancak çekimde her şeyin açıkça göründüğünü fark ettiğinde yönetmene tokat atıp salondan çıktığını açıklamıştı.

Yönetmen Paul Verhoeven ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

"Bir oyuncuya iç çamaşırını çıkarmasını ve oraya kamera tutulacağını söylersen, ne olacağını bilir" demişti.

Tüm tartışmalara rağmen Sharon Stone, bu filmden hiçbir zaman pişmanlık duymadığını ifade etti.