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Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

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Tabutta Rövaşata'nın Mahsun'u olarak tanınan Ahmet Uğurlu, yaşamını yitirdi. Uğurlu'nun ölümünün ardından Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'den peş peşe taziye mesajı geldi.

Eşref Saati, Behzat Ç. ile Yol Ayrımı gibi başarılı yapımlarda yer alan ve aynı zamanda Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyi olan usta oyuncu Ahmet Uğurlu yaşamını yitirdi. Uğurlu'nun ölümünün ardından ünlü isimlerden paylaşım gecikmedi.

"HEPİMİZİN İLHAM KAYNAĞIYDI"

Oyuncunun ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz verdi. Taziye mesajı yayınlayan Algöz, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

"GENÇLİK KAHRAMANIMIZDI"

Ahmet Uğurlu'nun vefat haberini alan Cem Yılmaz da "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" dedi.

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

EKREM İMAMOĞLU TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Uğurlu'nun ölümünün ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da taziye mesajı yayınlayarak "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, dostları ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

AHMET UĞURLU KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu olarak tanınan Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da doğdu. İlkokuldan liseye kadar Bursa'da eğitim aldıktan sonra Gazi Üniversitesi Resim Bölümünü kazandı. Tiyatroculuğa tesadüfen başladı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda ikinci derecede rollerde oynamaya başladı. Daha sonra Ankara Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı ve on üç yıl boyunca devlet tiyatrosunda birçok oyunda rol aldı. İlk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Mine filmiyle yaşayan Ahmet Uğurlu, yerli ve yabancı birçok ödül kazandı. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisidir.

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ahmet Uğurlu Zafer Algöz Cem Yılmaz Magazin Haberler

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Yorumlar (9)

Bükücü:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

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Ömer Can:

cennet ucuz değil cehennem lüzumsuz değil demiş üstad hazretleri

yanıt16
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levent yilmaz:

Allah rahmet eylesin

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Mehmet akif Ay:

bütün değerlerimiz bir bir gittiler yeşilçam dağıldı rabbim rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah şimdiki gençlik mahrum kaldı bu eski ustalara

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yanıtYanıtla
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Vay be Çirkin Kral'da gitti, Allah rahmet eylesin.

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Savaş Demirel:

Dürümle Türküyenin dürümü reklamı yerine rahmetlinin bir fotoğrafını koysaydınız bari

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osman büyük:

Resmini koysanız keşke

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yanıtYanıtla
Salih Isık:

ALLAH RAHMET EYLESİN,MEKANI CENNET OLSUN,geride kalanlara ALLAH sabırlar versin.İNŞALLAH AMİN.

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Nayci İbrahim:

Değerli usta bir sanatçımız dı.Allah rahmet eylesin.:(

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