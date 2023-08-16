Türkiye'den ilk kez bir şarkıcının özel izinler ve güvenlik önlemleri gözetiminde klip çektiği Kapalı Maraş'taki çekimler için Göçer ve ekibi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma ve KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izinler aldı. Birleşmiş Milletler'in güvenlik ekipleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin gözetiminde, mesai saatleri dışında çekilen 'Kandırdın Beni Hayat'ın klibi, 18 Ağustos Cuma günü, tüm platformlarda aynı anda yayınlanacak. Ercan Şencan yönetmenliğinde, Kapalı Maraş'ta yapılan klibin çekimleri, çok özel bir atmosferde gerçekleştirildi. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 46 yıl kapalı kalan ve geçtiğimiz yıl ziyarete açılan, 1974 öncesinde dünya jet sosyetesinin tatillerini yaptığı turistik bir kent olan Kapalı Maraş, binlerce kişi için merak konusu olmaya devam ediyor. Ferhat Göçer de bu merakı taşıyan kişilerden biri olduğunu söyleyerek 'O kadar özel bir mekan ki. Etkilenmemek, o günlere geri dönmemek, bu barış günlerini yaşadığımız için mutlu olmamak mümkün değil. Çok özel koşullarda çekildi bu klip. Sabah 03.30 gibi çekimlere başladık. Kimse yoktu ve özel ekipler gözetiminde çalıştık. Tüm bu emeklere değen bir klip olduğuna inanıyorum.' dedi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE KAPALI MARAŞ'TA ÇEKİLEN İLK KLİP

Türkiye'den ilk kez bir şarkıcının özel izinler ve güvenlik önlemleri gözetiminde klip çektiği Kapalı Maraş'taki çekimler için Göçer ve ekibi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma ve KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izinler aldı.

Birleşmiş Milletler'in güvenlik ekipleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin gözetiminde, mesai saatleri dışında çekilen "Kandırdın Beni Hayat"ın klibi, 18 Ağustos Cuma günü, tüm platformlarda aynı anda yayınlanacak.

Ercan Şencan yönetmenliğinde, Kapalı Maraş'ta yapılan klibin çekimleri, çok özel bir atmosferde gerçekleştirildi.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 46 yıl kapalı kalan ve geçtiğimiz yıl ziyarete açılan, 1974 öncesinde dünya jet sosyetesinin tatillerini yaptığı turistik bir kent olan Kapalı Maraş, binlerce kişi için merak konusu olmaya devam ediyor.

Ferhat Göçer de bu merakı taşıyan kişilerden biri olduğunu söyleyerek "O kadar özel bir mekan ki. Etkilenmemek, o günlere geri dönmemek, bu barış günlerini yaşadığımız için mutlu olmamak mümkün değil.

Çok özel koşullarda çekildi bu klip. Sabah 03.30 gibi çekimlere başladık. Kimse yoktu ve özel ekipler gözetiminde çalıştık. Tüm bu emeklere değen bir klip olduğuna inanıyorum." dedi.

Söz: Sadettin Dayıoğlu

Müzik: Ferhat Göçer

Aranje: Emirhan Cengiz

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