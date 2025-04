Ünlü sunucu, canlı yayında verdiği frikik sonrası rezil oldu

Avustralya'nın tanınmış Channel Seven kanalının 57 yaşındaki deneyimli sunucusu, programda giydiği yeşil bluz ve siyah eteğiyle çekilmiş eğlenceli fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Ancak Kylie utanarak, programa başlamadan önce çıkarmayı unuttuğu için eteğinin fiyat etiketinin hala takılı olduğunu itiraf etti.

Paylaşımına şöyle bir not düştü: "Normalde The Morning Show'da beni sinir eden Larry olur... ama bugün saat 11:37'ye kadar, BU SEFER, rahatsızlık kaynağının bir fiyat etiketi olduğunu fark ettim. Neredeyse tüm program boyunca etiket sallanıp durdu!"

Avustralya'nın Tamworth kentinde doğan sunucu, bunun gerçek bir kıyafet hatası olduğunu ve herhangi bir markayı tanıtmadığını şakacı bir dille ekledi: "Gördüğünüz gibi 49.90 dolar ve iki renk seçeneği var. Koşun, yürümeyin... Sponsorlu değil. Tam fiyatını ödedik. Sadece etiketi kesmeyi unutmayın!" diye espri yaptı.

Programdaki sunucu arkadaşı Larry Emdur, yorumlarda hemen onunla dalga geçti: "Neden sürekli kaşınıp durduğunu merak ediyordum... şimdi anlaşıldı," dedi.

Geçen yıl, Kylie ve Larry, The Morning Show'u 17 yıldır birlikte sunmanın sevincini yaşadılar. Program, Seven Network kanalında 18 Haziran 2007'de yayın hayatına başlamıştı.

Kylie, bu özel günü anmak için Instagram'da programın başlangıcından bu yana geçirdikleri yolculuğa samimi bir kutlama mesajı paylaştı.

Ayrıca Larry ve uzun yıllardır birlikte çalıştıkları sahne yöneticisi Tom ile çekildikleri fotoğrafları da paylaşan Kylie, "Bugün The Morning Show'un 17. yılını kutluyoruz. Başka bir yerde olmak istemezdim. Tropik bir adada şemsiyeli kokteyller içmek bile... Dur bir dakika... Aslında biz hiç çalışıyor muyuz @larryedmur?" diye yazdı.

"Kadehlerimizi kaldırıyorum benim komik ve harika ortağım Laz'a, olağanüstü özverili ekibimize ve bizi izleyen herkese. Ve elbette sahne yöneticimiz Tom'a selam. 2007'den beri ilk günden itibaren bizimle ve hâlâ burada," diye devam etti.

Larry da Instagram'da bir paylaşım yaparak şöyle dedi: "BUGÜN TAM 17 YIL!!! 17 yıllık televizyon evliliği, bu çoğu gerçek evlilikten daha uzun. Tüm eğlenceli anlar, Kardashian sohbetleri, kahkahalar ve desteğin için teşekkürler @kyliegillies."

"Mükemmel @morningshowon7 ailemize büyük tebrikler. Bu programı çok ama çok seviyorum. Ve tabii ki, bizi 17 yıl boyunca reytinglerde birinci yaptığınız için hepinize teşekkürler," diye ekledi.

Mayıs ayında Larry, 35 yıldan fazla bir süredir televizyon dünyasında başarılı bir kariyer sürdürmesinin sırrını açıkladı. Başarısının temelinde olumlu bir bakış açısına sahip olmanın yattığını belirtti.

"Bu sektörde geleceği öngörmek imkânsız. Bir seçmeden diğerine geçerken, sözleşmeler bir aylık bir iş ya da tek bir bölüm bile olabiliyor," diye The Daily Telegraph gazetesine konuştu.

"Her zaman her fırsata minnettar oldum ve acımasız rekabet ortamında bile makul bir kişilik olmayı başardım."