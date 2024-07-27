Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti

Sesi ve eğlenceli kişiliğiyle tanınan Safiye Soyman evlat acısıyla yıkıldı. Soyman'ın yıllar önce MS tanısı konulan ve yatalak kalan oğlu Harun Akaröz bu sabah yaşamını yitirdi.

SOYMAN: BEN BU ACIYLA NASIL YAŞAYACAĞIM

Oğlunun acısıyla yıkılan Safiye Soyman "Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum'da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.

HASTALIĞI MR SONUCU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Safiye Soyman'ın 47 yaşındaki oğluna 26 yıl önce MS tanısı konulmuştu. Hastalığı hızlı ilerleyen ve yatalak olan Harun Akaröz uzun yılladır gözlerden uzak sakin bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Bir röportajından oğlunun hastalığıyla ilgili konuşan Soyman, "O dönemde oğlum bana 'Anne ayağımda karıncalanma var' dedi, daha sonra ayakları birbirine dolanmaya başladı. Doktora gitti ancak 'Bir şey yok' demişler. Daha sonra gözünden anladım ve Oğlum bir göz doktoruna git dedim. Orada da bir şey bulamadılar. MR çektirelim dedim hastalık MR'dan sonra tespit edildi" ifadelerini kullanmıştı.