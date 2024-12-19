Üye Girişi
Haberler
Türk-İş asgari ücret teklifini açıklayacak
Türk-İş masaya koyacağı asgari ücret rakamını açıklayacak
Rusya lideri Putin: Suriye'de yenilgiye uğramadık, oradaki gruplarla ilişkimiz var
Putin'den gizli anlaşma iddialarını kuvvetlendiren sözler
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
'Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı'
"Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı"

Ünlü oyuncunun tesettürlü pozlarına beğeni yağdı: Çok güzelsin

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu Sitare Akbaş, tesettürlü paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Akasya Durağı dizisinde'Zeyno' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sitare Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncunun tesettürlü pozlarına beğeni yağdı: Çok güzelsin

TESETTÜRLÜ POZLARINI PAYLAŞTI

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Birgül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Akbaş, son olarak dizi setinden tesettürlü fotoğraflarını paylaştı. Büyük beğeni toplayan fotoğraf karelerinin altına "Her hali çok güzel", "Güzel ve duru", "Bir insan her haliyle mi güzeldir" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte güzel oyuncunun o paylaşımları;

Ünlü oyuncunun tesettürlü pozlarına beğeni yağdı: Çok güzelsin

Ünlü oyuncunun tesettürlü pozlarına beğeni yağdı: Çok güzelsin

Ünlü oyuncunun tesettürlü pozlarına beğeni yağdı: Çok güzelsin
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
img

İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
img

Suriyeli berber, müşterilerinin aklını aldı
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıWingchun07 null:

başörtüsü her kadını çirkinleştiriyor

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme246
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Berbat olmuş.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme173
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Gece lambası gibi

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme147
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan null:

siz karınızı bacinizi açık giyindirip insanların ona bakmasından rahatsız olmayan kesim lafım size

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Müslümanlar neden ürer. Sex günah değil mi?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFURKAN YÜCEL:

Bunun neresi tesettür lan, kafaya moda züppe şalını dolayıp omuzları açık bırakıp arkaya öne kuyruklar salmak tesettür değildir anca fantezi türbanıdır. Gerçek tesettür öyle olmaz iki omuzuda kapatır.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüler Korkmaz:

Allah senin çirkin kalbin guzellestirsin aminn

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Basortuye diyecek biseyim yokta.. omuzlardaki dizayn cok bozmus goruntuyu...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKENAN KART:

BİR NEBZE OLSUN ÖRTÜNMESİ İYİ OLMUŞ LAKİN KUR'AN I KERİM DE ÖRTÜNME BU ŞEKİLDE DEĞİL... ÖRTÜNÜN NE ŞEKİLDE OLACAĞI NİSA SURESİNDE BELLİDİR... BENCE BU SÜSLÜMAN ÖRTÜNMESİ OLMUŞ BİRAZ

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral Çplak:

Güzellik algısının ne kadar göreceli olduğunu ortaya koyması açısından önemli bir fotoğraf :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde
CHP'den kadın milletvekiline hadsiz çıkış
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Tahsin kimdir, ne iş yapıyor? Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli? TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta? Masterchef 19 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? GELİNİM MUTFAKTA 19 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 19 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 19 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne? 20 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Asgari ücret 4. toplantı olacak mı SON DAKİKA? Asgari ücret 3. toplantısı bitti mi? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET TARİHİ BELLİ OLDU! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret belli oldu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.