Ünlü oyuncunun futbolcu arkadaşı ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı! Kocası çileden çıktı

İngiliz televizyon yıldızı Olivia Attwood, yakın arkadaşı ve podcast partneri Pete Wicks ile Ibiza'da yaptığı beş günlük eğlence dolu tatil yüzünden gündeme oturdu. Ortaya çıkan samimi fotoğraflar ve Olivia'nın evlilik yüzüğünü çıkarması, futbolcu eşi Bradley Dack'i küplere bindirdi.

Geçtiğimiz hafta, Pete'in Olivia'nın beline sarıldığı fotoğraflar sosyal medyaya düştü. İddialara göre, Bradley'nin futbolcu arkadaşları bu fotoğrafları bir WhatsApp grubunda paylaşınca gerginlik iyice tırmandı. Bu olayın ardından Olivia'nın evlilik yüzüğünü parmağından çıkarması da dedikoduları alevlendirdi.

Evlilikte Sorun İpuçları ve Partiye Düşkünlük

Olivia, Ibiza tatilinden sadece üç hafta önce yayınlanan bir programda evliliğinde sorunlar olabileceğine dair ipuçları vermişti. "Kötü bir sevgili oldum, belki şimdi de kötü bir eş olurum!" diyerek hayranlarını şaşırtmıştı.

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, çiftin partiler konusunda sessiz bir anlaşması olsa da, son fotoğrafların Bradley'yi çok sinirlendirdiğini belirtti. Kaynak, "Olivia asla değişmez, o bir parti kızı. Bu yıl çok çalıştığı için de biraz stres atması gerekiyordu. Ama bu kez fotoğraflar Bradley'yi gerçekten çileden çıkardı" dedi.

Aynı kaynak, Olivia ve Pete arasında romantik bir ilişki olmadığını, sadece iyi arkadaş olduklarını ve çiftin evliliğinin mutlu olduğunu da ekledi.

Yüzük Krizi ve Olivia'nın Tepkisi

Olivia, Instagram'dan paylaştığı tatil fotoğraflarına "Kontrolden çıkmış" notuyla gönderme yaptı. Bir takipçisinin "Evliliğin için endişeliyim" yorumuna ise, "Endişelenme. Sen kendi evliliğinle ilgilen" şeklinde sert bir yanıt verdi.

Pazar günü, fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Bradley Dack, futbol takımının eşofmanıyla hayranlarla fotoğraf çektirirken görüntülendi ve evlilik yüzüğünü parmağında gururla taşıyordu. Aynı gün, Londra'da kameralara takılan Olivia ise yüzüğünü takmamıştı. Kaynaklar, Olivia'nın yüzüklerini temizletmek için çıkardığını savundu.

Olivia, partilere olan düşkünlüğünün ilişkilerini nasıl etkilediğini daha önce de açıkça anlatmıştı. "İlişkimiz başladığında o sürekli dışarı çıkıyordu, şimdi ise ben sürekli çalışıyorum ve yorgun oluyorum. Ama yine de bikiniyle bir partiye gitmekten çekinmem. Bazı erkekler kadınları sahiplenmek ister ama ben olduğum gibiyim" diyerek tavrını ortaya koydu.

Pete Wicks ise, Olivia ile aralarındaki dostluğun çok sağlam olduğunu, ekran önünde tartıştıkları için bu ilişkinin garip görünebileceğini, ama aslında birbirlerine çok güvendiklerini söyledi. İkili, 2017'de tanışmış ve bu yılın başından beri birlikte radyo programı sunuyor.