Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeliş' karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından cesur pozlar paylaştı.

Son dönemin en beğenilen oyuncuları arasında yer alan Yüsra Geyik, kariyerine ek olarak özel hayatıyla da merak edilen bir isim. Rol aldığı Bir Gece Masalı isimli diziden apar topar ayrılan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Hayranlarının ilgiyle takip ettiği Yüsra Geyik, son olarak cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

CESUR POZLARI BEĞENİ TOPLADI

Geyik, içinde file bir büstiyer olan mavi gömleğinin düğmelerini açarak cesur pozlar verdi. Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

İşte Yüsra Geyik'in beğeni toplayan o pozları...