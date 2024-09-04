Ünlü oyuncu Umut Avcı, 44 yaşında hayatını kaybetti

Hep Yek, Verkaç, Ailecek Şaşkınız, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Kıbrıs Zafere Doğru filmleriyle tanınan oyuncu Umut Avcı, 44 yaşında hayatını kaybetti.

"CANIMIZI KAYBETTİK"

44 yaşındaki Umut Avcı, 15 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi gören oyuncudan acı haber geldi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan oyuncu, bugün yaşamını yitirdi. Avcı'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda acı haber duyurularak "Canımız Umut'umuzu kaybettik. Cenaze Edirne Eski Camii'nden ikindi namazına müteakip kaldırılacak ve Yenişehir Mezarlığı'na defnedilecek. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Sadri Alışık Kültür Merkezi de yaptığı taziye paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sadri Alışık Kültür Merkezi İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz Umut Avcı'yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut'a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız Umut."