Ünlü oyuncu Treat Williams, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Hollywood'da birçok yapımda rol alan ABD'li oyuncu Treat Williams geçirdiği motosikler kazası sonrası 71 yaşında hayatını kaybetti. Treat Williams'ın ölüm haberini, ailesi Pazartesi akşamı yaptığı açıklamayla duyurdu.

"BÜYÜK BİR ACI İÇİNDEYİZ"

71 yaşında hayata veda eden oyuncunun ailesi şu açıklamayı yaptı; "Sevgili Treat Williams'ın bu akşam Vermont, Dorset'te ölümcül bir motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi, şu anda şoktayız ve büyük bir acı içindeyiz." dedi.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE MOTOSİKLETTEN FIRLAMIŞ

Vermont Eyalet Polisi, Pazartesi günü saat 16:53 civarında Dorset'te meydana gelen kazada Williams'ın, önüne dönen bir araba ile çarpışma sonucu motosikletinden fırladığını belirtti. Williams, New York, Albany'deki Albany Medical Center'a kaldırıldı, burada hayatını kaybettiği eyalet polisi tarafından açıklandı. Kazaya karışan ve yaralanmayan araç sürücüsü hakkında herhangi bir dava açılmadı. Polis çarpışma ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

TREAT WILLIAMS'IN KARİYERİ

Williams yakın zamanda, HBO'nun "We Own This City" adlı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2016'da, "The Congressman"ın teatral ve çevrimiçi yayınlanan versiyonunda başrol oynadı.

1970'lerde Broadway hiti "Grease"de yedek oyuncu olarak başlayan Williams, kendini geliştirerek Danny Zuko'nun başrolünü üstlendi. Ancak gerçek çıkışı, 1979'da, karşı kültürün tanımlayıcı bir filmi olan "Hair"de yönetmen Miloš Forman'ın hippie karakteri George Berger rolüydü.

Bu, ona sayısız filmde rol alma kapılarını açtı, bunlar arasında Steven Spielberg'in "1941", Sidney Lumet'in "Prince of the City", Sergio Leone'nin "Once Upon a Time in America" ve John Erman'ın Tennessee Williams'ın klasiği "A Streetcar Named Desire" da yer alıyordu.