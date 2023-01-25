Ünlü oyuncu Melek Baykal havaalanındaki uygulamaya çektiği video ile isyan etti: Böyle rezillik görmedim

Bir tiyatro oyunu için Denizli'ye gelen ünlü sanatçı Melek Baykal ve iki oyuncu arkadaşı havaalanında taksi krizi yaşadı. Taksinin havaalanı içinde yolcu almasının yasak olması nedeniyle 1,5 kilometre yürümek zorunda kalan Baykal, "Böyle rezillik görmedim" diyerek çektiği videoyu paylaştı.

Denizli'de yarın Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 'Ahududu' adlı tiyatro oyununu sahneleyecek olan ünlü sanatçı Melek Baykal havaalanında yaşadığı olaya isyan etti.

Ünlü sanatçı Çardak Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra kent merkezine gitmek için taksiyi kullanmak istedi. Fakat bagajları alan taksi havaalanı içinde yolcu almanın yasak olduğu gerekçesi ile Baykal ve iki oyuncu arkadaşını havaalanının çıkış kapısı önünde alabileceğini söyledi. Çıkışa kadar yürümek zorunda kalan 68 yaşındaki sanatçı soluk soluğa kaldı.

"TAKSİ ÖNDEN GİDİYOR BİZ YÜRÜYORUZ"

Yaşadıkları videoya kaydederek paylaşan Baykal'a takipçilerinden destek geldi, uygulama eleştirildi.

Yürümek zorunda kaldığı mesafenin 1,5 kilometre olduğunu söylediği videoda sık sık havaalanı çıkışı ve terminal binalarını gösteren Baykal, "Bakın ta uzaktaki binadan itibaren yürüyoruz. Taksiler bagajı alıyorlarmış, fakat yolcuyu alamıyorlarmış. İlerdeki güvenlik kapısına kadar yürütüyorlar müşteriyi. Nedir bu rezalet, nereden kaynaklanıyor dediğimde de efendim Denizli Belediyesinin bir emri bu diyorlar. Böyle şey görülmüş mü?" dedi.

"Birisi bana bunu anlatsın" ifadelerini kullanan Baykal "Halimize bakın üç kadın Denizli'ye indik. Tiyatro oyunumuz var. Ta ileride gördüğünüz ışıklardan yani şuradan 1,5 kilometre yol yürüyorsunuz… Taksi önden gidiyor bavullarımızı aldı. Biz yürüyoruz. Böyle bir şey nerde görülmüş yani. Ben hayatımda dünyanın hiçbir yerinde böyle kepazelik görmedim." diye konuştu.

"NEDİR BU REZALET?"

Sanatçı 'böyle rezillik görmedim' başlığıyla yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü:

"İstanbul'dan Denizli havalimanına iniyorsunuz… Taksiler orada bekliyor. Taksiyle anlaşıyorsunuz. Tam bineceksiniz taksi şoförü diyor ki; 'binemezsiniz, ben bagajlarınızı alırım sizler yürüyerek güvenlik kapısına gelin güvenlikten alırım sizi' diyor…Allah aşkına dünyanın neresinde var böyle bir durum…Var da ben mi bilmiyorum? Hastası var, yaşlısı var, engellisi var, hamilesi var… Olacak iş midir bu soruyorum sizlere…. Neyse, 1,5 – 2 km yolu yürüyerek güvenlik kapısına geliyoruz. Tuttuğumuz araçta bizi takip edip yanımızda geliyor. Güvenlikte görevli polislere soruyorum nedir bu rezalet diye? Aldığım cevap şu; Melek hanım bizimle yani emniyetle ilgili bir durum değil… Bu tamamen Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Denizli Belediyesi'nin uyguladığı bir durumdur. Maalesef 2 senedir de durum böyle diyor… Gerçekten şaşkınım sinirliyim ve üzgünüm Vatandaşın durumu içler acısı… Vatandaş her zaman olduğu gibi cezalandırılıyor…"