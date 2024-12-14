Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi

Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisinde canlandıracağı başpehlivan karakteri için saçlarını kazıttı.

LEVENT ÜLGEN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Akasya Durağı dizisindeki Sinan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni projesi için kameralar karşısına geçmeye hazırlanıyor. Harman Yeri dizisinde eski başpehlivan Cemal Bozbey'i canlandıracak olan Ülgen, imaj değiştirdi.

SAÇLARINI KAZITTI

Bambaşka biri olan Ülgen, karakteri için saçlarını kazıttı. Ülgen'in yeni imajı dikkat çekti.

İşte Levent Ülgen'in son hali: