Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı

Bella Thorne, Cumartesi gecesi Los Angeles'ta Paris Hilton'ın yıldızlarla dolu doğum günü partisine cesur transparan elbisesiyle dikkat çekti.

27 yaşındaki aktris, 32 yaşındaki ablası Dani Thorne ve erkek arkadaşı Devon Corey ile birlikte partiye geldiğinde neşeli görünüyordu.

Bella, uzun siyah saten etekli, göz alıcı kolsuz transparan elbisenin altına sütyensiz giyerek muhteşem görünüyordu.

Akşam kıyafetine pembe stilettolar ve uyumlu bir el çantasıyla renk kattı.

Uzun kahverengi saçlarını serbest bırakan Blended yıldızı, kırmızı ruj ve allıklı yanakları ile tamamlanan gösterişli bir makyaj tercih etti.

Kıyafetini gümüş küpeler ve üst üste taktığı iki bilezikle tamamladı.

Bella, arabasından inerken ve partiye girerken muhteşem fiziğini sergiledi.

Bu arada kendi kendini yetiştirmiş bir DJ olan Dani, pembe mini elbise ve dikenli tasma kolye ile dikkat çekici bir görünüm sergiledi.

Uzun siyah deri mont giyen Dani, kalın bağcıklı siyah botlarla rahat bir seçim yaptı.

Siyah ve yeşil boyalı saçlarını gevşek dalgalar halinde şekillendiren Dani, eşyalarını renkli bir el çantasında taşıdı.

Erkek arkadaşı Devon, şeffaf açık gömlek ve kargo pantolon altına giydiği siyah atleti ile havalı görünüyordu.

Bu görüntüler, Bella'nın bu ay başında Sevgililer Günü'nü nişanlısı Mark Emms ile kutlamasının ardından geldi.

Eski Disney yıldızı, Instagram'da bir dizi fotoğraf paylaşarak sevgilisiyle oldukça romantik anlar sergiledi.

"Sevgililer Günü bir rüya gibiydi" diye yazdı.

Bella ve Mark, 2022'de İbiza'da bir plajda Cara Delevingne'in doğum günü partisinde tanıştı ve bir yıl sonra - Anneler Günü'nde - Mark ona evlenme teklif etti.

Geçen yıl Bella, İspanyol Mirası ayını kutlarken Kübalı olduğunu açıklayarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Aktrisin hayatını kaybeden babası Delancey Reinaldo 'Rey' Thorne, Küba ve İtalyan kökenli iken, annesi Tamara Thorne'un İrlanda, İngiliz, Alman ve Galler kökleri var.

Bella, Instagram'da leopar mayosuyla kıvrımlarını sergileyen bir fotoğraf paylaşarak şöyle yazdı: "Bugün İspanyol mirası ayının sonu, ama ben her zaman kutluyorum çünkü her zaman Florida'dan o Kübalı kız olacağım!! Her gün seni yaşatıyorum babacığım."

Eski Disney yıldızının babası, kendisi henüz dokuz yaşındayken 2007'de 44 yaşında bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Hayranlar hızla yorum bölümüne akın ederek yıldızın kökenine şaşkınlıklarını dile getirdi: "Vay Cece, Kübalı olduğunu bilmiyordum" yorumuna Bella "Çok kişi bilmiyor ama ben bununla gurur duyuyorum!" diye yanıt verdi.

Şubat 2020'de yıldız, kökeni hakkında ve babasına daha yakın hissetmek için "daha Latin görünmeyi" dilediğinden bahsetti.

"Çoğu insanın gözünde Kübalı/Latin olmak koyu gözlü, koyu saçlı ve koyu tenli olmak anlamına geliyor" diye yazdı.

"Ben doğal sarışınım, ela gözlerim var ve ailemde cilt kanseri görüldüğü için güneşe çıkmamaya çalışıyorum."

"Bu videoya bir efekt koydum ve bakınca koyu saçlı, bronz tenli halimi beğendim."

"Dürüst olmak gerekirse, daha Latin görünmeyi dilerdim ki kendimi daha Latin hissedebilseydim, babama daha yakın hissedebilseydim ve mirasımla daha çok gurur duyabilseydim... mirasımı tenimde taşıyabilseydim."

"Bazen kimse senin kim olduğuna inanmadığında ve herkes senden başka bir şey olmanı istediğinde zor oluyor :/ KÜBA MİRASIMI SEVİYORUM."