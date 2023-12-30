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Ünlü oyuncu İlker Ayrık ve eşi çiftliklerindeki yeni hayatlarını anlattı

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Oyuncu İlker Ayrık ve eşi Sanem Bağcı Ayrık, uzun zamandır hayalini kurdukları çiftliklerinde tarım, konaklama ve restoran hizmeti veriyor. Ayrık çifti, çiftliklerinde doğa ile iç içe bir hayat sürdürüyor ve çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ayrık, hayvanlar ve mahsuller hakkında bilgi verdi.

Oyuncu İlker Ayrık ve eşi Sanem Bağcı Ayrık uzun zamandır hayalini kurdukları çiftliği geçtiğimiz yıl özel bir davetle açmıştı.

17 dönümlük bir arazide hem tarım, hem konaklama ve restoran sektöründe hizmet veren çift aynı zamanda doğa ile iç içe bir hayat tercih etmişti.

Beykozda 17 dönüm üzerine çiftlik kurmuştu... Ünlü oyuncu yeni hayatını anlattı

Ünlü oyuncu katıldığı bir etkinlikte çiftlik hayatını anlattı. Sebzeden, meyveye çeşit çeşit mahsul yetiştiren Ayrık, "Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor.

Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var. Hayko Cepkin'in de eşeği var. Eşekleri bir araya getireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Beykozda 17 dönüm üzerine çiftlik kurmuştu... Ünlü oyuncu yeni hayatını anlattı

Eşiyle birlikte büyük emek veren Ayrık, çiftliklerinde açık hava sineması ve caz konserleri organizasyonları da düzenliyor.

Beykozda 17 dönüm üzerine çiftlik kurmuştu... Ünlü oyuncu yeni hayatını anlattı

Ünlü oyuncu ve eşi çiftliklerinde tavuk, ördek ve kaz besliyor.

Beykozda 17 dönüm üzerine çiftlik kurmuştu... Ünlü oyuncu yeni hayatını anlattı

Bahçelerden toplanan taze ürünler, satılmak üzere pazarda yerini alıyor.

Beykozda 17 dönüm üzerine çiftlik kurmuştu... Ünlü oyuncu yeni hayatını anlattı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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