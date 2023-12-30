Ünlü oyuncu İlker Ayrık ve eşi çiftliklerindeki yeni hayatlarını anlattı

Oyuncu İlker Ayrık ve eşi Sanem Bağcı Ayrık uzun zamandır hayalini kurdukları çiftliği geçtiğimiz yıl özel bir davetle açmıştı.

17 dönümlük bir arazide hem tarım, hem konaklama ve restoran sektöründe hizmet veren çift aynı zamanda doğa ile iç içe bir hayat tercih etmişti.

Ünlü oyuncu katıldığı bir etkinlikte çiftlik hayatını anlattı. Sebzeden, meyveye çeşit çeşit mahsul yetiştiren Ayrık, "Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor.

Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var. Hayko Cepkin'in de eşeği var. Eşekleri bir araya getireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Eşiyle birlikte büyük emek veren Ayrık, çiftliklerinde açık hava sineması ve caz konserleri organizasyonları da düzenliyor.

Ünlü oyuncu ve eşi çiftliklerinde tavuk, ördek ve kaz besliyor.

Bahçelerden toplanan taze ürünler, satılmak üzere pazarda yerini alıyor.