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Ünlü oyuncu, Berlin Film Festivali'nde giydiği kıyafetle göz kamaştırdı

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27 yaşındaki Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney, Berlin Uluslararası Film Festivali'nde tüm dikkatleri üzerine çekti. Armani Güzellik Partisi'nde beyaz ipek, straplez bir elbiseyle göz kamaştıran Sweeney, 'Anyone But You' filminin yıldızları arasında yer aldı.

Sydney Sweeney, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen 75. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti.

27 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü Armani Güzellik Partisi'nde beyaz ipek, straplez bir elbiseyle göz kamaştırdı. Zarif kıvrımlarla süslenen elbise, Sweeney'nin zarif silüetini vurgularken, saçları eski Hollywood dalgalarıyla şekillendirilmiş ve gümüş yaprak yüzüklerle tamamlanmıştı.

"Anyone But You" filminin yıldızı, Yixin Chen, Madisin Rian ve Nathalie Emmanuel gibi ünlü isimlerin de katıldığı prestijli davette boy gösterdi.

Bu gösterişli çıkışı, HBO'nun popüler dizisi Euphoria'nın üç yıllık aradan sonra başlayan 3. sezon çekimleriyle aynı döneme denk geldi. Yeni bölümlerin 2026'da yayınlanması bekleniyor.

Dizide Cassie Howard karakterini canlandıran Sweeney, Zendaya, Hunter Schafer ve Jacob Elordi ile birlikte kadroya geri dönüyor. Ayrıca Grammy ödüllü sanatçı Rosalía, Super Bowl şampiyonu Marshawn Lynch gibi yeni isimler de kadroya katılıyor.

2019'dan beri hem hayranlardan hem de eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan gençlik draması, birçok oyuncunun kariyerinde sıçrama tahtası oldu. Sweeney, PEOPLE dergisine verdiği röportajda, "Cassie'yi canlandırmaya geri dönmek için çok heyecanlıyım. Kesinlikle benim için en özel karakterlerden biri ve Euphoria ailesini çok seviyorum" açıklamasını yaptı.

Euphoria'daki rolüyle Hollywood'un en çok aranan yıldızlarından biri haline gelen Sweeney, şöhret ve başarının getirdiği baskılarla hala günlük olarak başa çıkmaya çalıştığını da belirtti.

Ünlü oyuncu, Berlin Film Festivali'nde giydiği kıyafetle göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu, Berlin Film Festivali'nde giydiği kıyafetle göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu, Berlin Film Festivali'nde giydiği kıyafetle göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu, Berlin Film Festivali'nde giydiği kıyafetle göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu, Berlin Film Festivali'nde giydiği kıyafetle göz kamaştırdı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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