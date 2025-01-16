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Ünlü model, denizde yüzdüğü sırada ahtapot saldırısına uğradı

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İtalyan model Federico Cola, Seyşeller'deki tatilinde beklenmedik bir ahtapot karşılaşması yaşadı. Hint Okyanusu'nda yürürken aniden ahtapotun saldırısına uğrayan Cola, başlangıçta paniklese de duruma hızla hakim oldu ve ahtapotu tutarak vücudundan uzaklaştırdı. İlginç olan nokta ise, Cola'nın bu olayın ardından ahtapotla arkadaş olmaya karar vermesi.

İtalyan model Federico Cola'nın Seyşeller'deki tatili sırasında yaşadığı ahtapot karşılaşması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Milano'da yaşayan influencer, Hint Okyanusu'nun kristal berraklığındaki sularında yürürken, aniden bir ahtapotun saldırısına uğradı.

Görüntülerde, ahtapotun sekiz kolunu Cola'nın bacağına sardığı ve onu suyun altına çektiği görülüyor. Cola ilk anlarda panikleyerek geriye düşüyor ve kollarıyla çırpınıyor. Deniz canavarı bacağını çekmeye devam ederken, Cola'nın bacakları havaya kalkıyor. Ancak model kısa süre sonra duruma hakim oluyor ve ahtapotu tutarak vücudundan uzaklaştırıyor.

İlginç olan, Cola'nın bu beklenmedik karşılaşmadan sonra ahtapotla arkadaş olmaya karar vermesi. 135 bin Instagram takipçisiyle paylaştığı devam görüntülerinde, ahtapotu sahile çıkarıyor ve onunla oynuyor. Ahtapot Cola'nın sırtına tırmanıyor, hatta başının etrafına kollarını sarıyor. Cola da ahtapota su sıçratarak eğlenceli anlar yaşıyor.

Yeni Yıl günü çekilen ve 1.1 milyondan fazla beğeni alan videoya yorum yapanlar, Cola'nın cesaretini takdir etti. Bir kullanıcı, "Bacağıma su altında bir şeyin yapıştığını hissetsem ölürdüm. Çığlık atar, kaçmaya çalışır ve bayılırdım. Bu adamın bu kadar cesur ve sakin olup etkileşimin tadını çıkarması harika" diye yazdı.

Cola paylaşımına "Yeni yılın ne sihirli bir sürprizi. Aşkımı buldum (aslında o beni buldu)" notunu düştü.

Bu arada geçmişte Avustralya'da benzer bir olay yaşayan 34 yaşındaki Lance Karlson'ın deneyimi daha az şanslıydı. Karlson, Geographe Koyu'ndaki Ramada Resort yakınlarında iki yaşındaki kızıyla yürüyüş yaparken, önce bir martıya saldıran, ardından kendi boynuna sarılan öfkeli bir ahtapotla karşılaşmıştı.

Ünlü model, denizde yüzdüğü sırada ahtapot saldırısına uğradı

Ünlü model, denizde yüzdüğü sırada ahtapot saldırısına uğradı

Ünlü model, denizde yüzdüğü sırada ahtapot saldırısına uğradı

Ünlü model, denizde yüzdüğü sırada ahtapot saldırısına uğradı

Ünlü model, denizde yüzdüğü sırada ahtapot saldırısına uğradı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları??? ??????:

Ahdapot shansi

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