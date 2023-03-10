ÜNLÜ İSİMLERİN DEPREM BÖLGESİNE MORAL ZİYARETLERİ HIZ KESMİYOR!
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Onbir ilimizi etkileyen büyük depremin üçüncü günü itibariyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde ünlü isimlerin moral ziyaretleri devam ediyor.
Projeyi başlatan ve ekip koordinatörü ses sanatçısı, TRT programcısı Züleyha Ortak olağanüstü hal sonuna kadar sahada olacaklarını, ramazanda iftar sofralarında depremzede kardeşlerimiz ile buluşacaklarını, önceliklerinin çocuklar ve gençler olduğunu söyledi.
Moral ziyaretlerin 2. haftasından itibaren sahada olan milli boksör Adem Kılıççı, şarkıcı Beste Korkmaz çocuklarla vakit geçirdi.
9 Mart günü sekizincisi gerçekleşen Adıyaman - Maraş ziyaretlerinde Züleyha Ortak, Adem Kılıççı, Beste Korkmaz'ın yanı sıra, kendi meslek dallarında başarılı isimlerden, Yılmaz Morgül, Özlem Yıldız, Aypen Telci, Tuğba Yağan, Buket Salman, Esin Sabur, Pelin Suade vardı.
Ekip Adıyaman - Maraş ziyaretlerinde çadırkent ve koyteynerkentleri ziyaret ederek, depremzedelerin dertlerini dinledi, çocuklarla oyunlar oynadı.