Ünlü isimlerden Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya rest çekmesine sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılması sanat dünyasında da gündem oldu. Birçok ünlü isim Akşener'i kararından dolayı sert ifadelerle eleştirdi.

6'lı Masa'da 5 liderin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşmasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den itiraz geldi. Anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin öne çıktığını söyleyen Akşener belediye başkanlarına çağrı yaptı. Akşener'in siyaset gündemine oturan restine ünlü isimler de sessiz kalamadı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİ

Zaman zaman yaptıkları siyasi paylaşımlarla gündem olan birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Birçok isim, Akşener'i seçime günler kala aldığı karardan dolayı sert bir şekilde eleştirdi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Bence topyekün ülkece 1 gün süreyle susalım. Ülkede toplu halde 1 günlük "tıp" oynayalım. Yeter, benim kafam kaldırmıyor artık. Öyle şeyler yazmak istiyorum ki! Ama yazmamak mı doğru, yazmak mı karar vermiyorum..."

GÖKHAN ÖZOĞUZ

"Bu dünyada insanlar ve karakterleriyle alakalı stabil tek bir doğru vardır o da huylu huyundan vazgeçmez!"

ATİLLA TAŞ

"Tayyip Erdoğan'ın yaptıramadığı muhalefet kenetlenmesini Meral Akşener başardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını güçlendirdiği gibi, stratejik hatalarıyla da tepki topladı."

GANİ MÜJDE

"Bir özet de ben yapayım. Meral Akşener 'Tayyip Erdoğan'ın başkan seçilmesini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan seçilmesine' tercih etmiştir..."

İLYAS SALMAN

"Ben marksistim, elbette ideal adayım çakı gibi bir marksist-sosyalist aday olurdu ama bu ya battık ya çıktık vaziyetinde istediğim aday olmazsa sandığa gitmem şımarıklığına düşmeye hakkım yok. Millet ittifakının adayı kim olursa olsun oyumu ve desteğimi alacak."

ASLI İNANDIK

"Yıllardır oturduğun masadan "kumar masası" diyerek kalktığın ve ülkeyi büyük bir iştahla yokuştan aşağı ittiğin bu günü unutmayacağız. 21 yıldır maruz kaldığımız şeye bizi mahkum etme çaban karşılık bulmayacak. Haklı mücadelemizi kazanacağız."

GONCA VUSLATERİ

"Biz yedik Allah arttırsın. Sofrayı kuran kaldırsın."

SARP APAK

"Küçük, güvenli olmayan evlere binlerce lira veriliyor, insanlar yaşamak için basit zevklerinden bile vazgeçiyor, düşüncesini söylemekten korkuyor. Ekonomisi ve adalet sistemi dibe vurmuş bir ülkede yaşıyoruz. Bu düzenin değişmesini engelleyen herkes halkına karşı suç işliyor."

ASLI KIZMAZ

"Daha zor ama daha güzel olacak. Umutsuz olmaz."

HANDE DOĞANDEMİR

"Bıktık ağzı bozuk siyasetinizden bu nasıl bir üslup ya? İtirazınız yok mu bu muameleye gerçekten!"

SERMİYAN MİDYAT

"Önce Çiller'e… Sonra Bahçeli'ye… Şimdi Kılıçdaroğlu'na… Tarih yine tekerrür etti. Meral Akşener'in İ.P.'iyle kuyuya inilemedi."

CEM DAVRAN

"İçerikler, anlamlar, yöntemler ve hatta beklentiler tartışılır sıkıntı yok ama konuşma hakaret eder gibiydi, işte buna yazıklar olsun."

CELİL NALÇAKAN

"Ya aranızda hiç mi konuşmadınız bu konuyu şimdiye kadar? Hakikaten şaka gibi."

METİN UCA

"Sayın Meral Akşener dünkü imzayı siz atmadınız mı efendim? Bir yıldır konuşulan konu dün mü dayatma oldu? GİK kararı Türkiye'nin tek adam garipliğinden daha mı önemli? Göreve çağırdığınız CHP'li başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 'hayır' derse ne yapacaksınız?"