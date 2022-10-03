Ünlü isimler, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine sessiz kalmadı: Yazıklar olsun

Sahneye çıktığı mekanda bilmediği istek parçaları okumadığı için tanımadığı 3 kişi tarafından dövülen müzisyen Onur Şener, aldığı kesici darbeler sonucu hayatını kaybetti. Şener'in canice öldürülmesini sosyal medyada gündem olurken sanat camiasından da peş peşe tepki paylaşımları geldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CAM ŞİŞELERLE SALDIRDILAR

Mekana gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı. Tartışmanın ardından mekanın önünde bekleyen grup, ellerindeki cam şişelerle 2 çocuk babası Şener'e saldırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Onur Şener'in sahne aldığı mekanın önünde saldırıya uğrayarak ölmesi Twitter gündemine birinci sıradan girdi. Meslektaşlarının öldürülmesine sessiz kalmayan ünlü isimler, sahnelerde yaşanan talihsiz olayları hatırlatarak tepki gösterdi.

İşte ünlü isimlerin Onur Şener paylaşımları...

GÜLBEN ERGEN

"Yazıklar olsun sahneyi, şarkıcıyı, müziği, sanatı böylesine küçümseyen, aşağılayan, basit gören herkese!"

MERT FIRAT

"Ankara'da bir barda, katiller istedikleri şarkıyı bilmiyor diye Onur Şener'i darp edip öldürmüş! Gecenin sonunda bardan çıkmasını bekleyip pusu kurmuşlar. Ne yazsan ne söylesen boş. Yazıklar olsun bu düzenin geldiği yere.

Ailesine sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun…

EMRE AYDIN

gerçekten çok üzgünüm ne yazılsa ne söylense faydasız!ailesine sabır diliyorum.

GÖKHAN ÖZOĞUZ

Canı Bebeğiyle sarılmış bir Baba

Bir kaç kendini bilmez sıfatsızın egosuna verdi canını, geleceğini kızının

Ne yapsan faydasız, getirir mi bebeğine Babasını?

Bu necaset ile yoğurulmuş mikroplarakla gelebilecek en sert sözlerle ...

AYDİLGE

Onur Şener adlı müzisyen, kendisinden istenilen şarkıyı bilmediği ve çalmadığı için, mekan çıkışında, şarkıyı isteyen müşteriler tarafından öldürüldü. Yanlış duymadınız ÖLDÜRÜLDÜ! Adamcağızın iki çocuğu da yetim kaldı. Bu nasıl bir manyaklık! Bu topluma ne oluyor

CAN DÜNDAR

Devlet kadrosuna sokuşturulmuş katiller, istedikleri parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FERHAT TUNÇ

"Nasıl bir ülke olduk böyle! Onur Şener adlı genç müzisyen, program yaptığı mekanda kendisinden istenen şarkıyı bilmediği için çalamamış. Mekan çıkışında bekleyen aynı müşteriler, Onur'u acımasızca döverek öldürüyorlar. Bu genç kardeşimizin iki de küçük çocuğu varmış."

SONER ARICA

istediği şarkıyı bilmediği (bilse de söylemek zorunda mı o da ayrı!) için bir insanın hayatına vahşice son vermeyi nasıl bir ruh(lar) yapabilir!!! bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta büyük olmalı... çok üzücü, çok düşündürücü... ahhh ki ah, çok üzgünüm...

SEVCAN ORHAN

Ankara'nın göbeğinde bir barda,magandalar istedikleri şarkıyı okumadı ya da bilmiyor diye(farketmez) #onurşener 'i darp edip öldürmüş!İşini bitirip bardan çıkmasını beklemiş,pusu kurmuşlar! Bir şarkı yahu,bir şarkı!Bunun için cana kıymışlar!2 çocuk babası!Hangisine yanalım?