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Ünlü isimler, deprem sonrası çadır çağrısı yapılmasına isyan eti: Bağışlar nerede?

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Dün akşam Hatay'da meydana gelen 2 depremin ardından açıklama yapan Defne Belediye Başkanı, çadır ihtiyacı olduğu açıklandı. Yapılan bağışların ardından çadır ihtiyaçlarının karşılanmamasına tepki gösteren Mine Tugay, Burcu Biricik, Şahan Gökbakar ve Berrak Tüzünataç gibi birçok ünlü isim "Bağışlar nerede?" yorumunu yaptı.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen 10 ilimizde çalışmalar devam ederken en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da dün akşam peş peşe iki deprem meydana geldi. Hatay'da dün akşam saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü olan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, herkesin dışarıda olduğunu ve acil çadır beklediklerini söyledi. Yapılan açıklamanın ardından birçok ünlü isim, ortak yayında toplanan 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'yi hatırlatarak çadır bulunmamasına sitem etti.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, NTV'ye yaptığı açıklamada "Elektrikler kesik. Bu depremi Kahramanmaraş depreminden daha fazla hissettik. İnsanların çığlıkları arasında konteynerde koordine etmeye çalışıyorum. Yıkılan binalar var. İhbarları valilik ile paylaşıyoruz. Vali bey ile koordinasyon halindeyiz. Bütün ilçede elektrik yok. Şahit olduğum olay insanların çığlıklarıydı. Durum facia. Kahramanmaraş depremini de bunu da yaşadım. Maraş depremini 3'e katlayan bir deprem. Vatandaşlarımıza acil çadır istiyorum. Burası metropol bir ilçe değil. Taşta bir ilçe, dağınık bir yerleşim alanı. Burada vatandaşlarımız çadır kentlere gitmez. Çadır kent kuracağımıza vatandaşlara birer tane çadır verilse daha iyi olur" dedi.

"O kadar yardım toplandı. Belediye başkanı telefon bağlantısında çadır istiyor. Çadır..."

Ünlü isimler, deprem sonrası çadır çağrısı yapılmasına isyan eti: Bağışlar nerede

"Bu kadar milyar milyar yardım toplandı ekranlardan. AFAD, İBB, dernekler, şirketler vs... Bütün herkes 'çadır kent kurduk' dedi. Hatta televizyonlarda antreli ve kilerli falan filan diye bir de çadır güzellemesi yaptı bazıları. Ama hala insanlar çadır diye yalvarıyor! Yazık!"

Ünlü isimler, deprem sonrası çadır çağrısı yapılmasına isyan eti: Bağışlar nerede

"Toplanan milyarlarla bölgelere çadır, konteyner, erzak, soba yağıyor olmalıydı. Çadırlar nerede?"

Ünlü isimler, deprem sonrası çadır çağrısı yapılmasına isyan eti: Bağışlar nerede

"Felaket olalı 15 gün olmuş, hala çadır arayan insanları paylaşıyoruz."

Ünlü isimler, deprem sonrası çadır çağrısı yapılmasına isyan eti: Bağışlar nerede

"O kadar bağış toplandı. Neden hala deprem bölgesinde yeterli çadır yok? Neden, neden?"

Ünlü isimler, deprem sonrası çadır çağrısı yapılmasına isyan eti: Bağışlar nerede

"Onca milyarlar havada uçuştu, sevindik. İyi de nerede bu çadırlar arkadaş? Her yerden çadır ihtiyaçları yağıyor! Şehir kurulacak paralara çadır şehri mi kuramıyoruz?"

Ünlü isimler, deprem sonrası çadır çağrısı yapılmasına isyan eti: Bağışlar nerede

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Yorumlar (3)

Muharrem Akkaya:

Yardımlar da ortada olmayanlar şimdi konuşuyor. Oraya Allah rızası için yardım yapan. Zekatını oraya gönderenler. Hiç konuşmuyor. Bizler. Siz mikserler boş boş konuşuyorsunuz. Ülkemizi aciz gösterme çabasına girdiniz. Allah sizi islah etsin. Olmuyorsa kahru perişan etsin.

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Bekir ÖZDEMİR :

Ya bunlar nasıl belediye başkanı? Çadır talebi televizyondan mı yapılır? Televizyona konuşana kadar AFAD la görüşsene. Kasıtlı yapıyorlar. Zaten atlamaya hazır bir sürü sazan var. Allah ıslah etsin sizi.

Cevap Yaz1316Yayından Kaldır
Resul Altıntaş:

Mikserler işbaşında. Yardımlarda yoksunuz. Karıştırmada ilk sırada.

Cevap Yaz3431Yayından Kaldır
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