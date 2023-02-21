Ünlü isimler, deprem sonrası çadır çağrısı yapılmasına isyan eti: Bağışlar nerede?

Dün akşam Hatay'da meydana gelen 2 depremin ardından açıklama yapan Defne Belediye Başkanı, çadır ihtiyacı olduğu açıklandı. Yapılan bağışların ardından çadır ihtiyaçlarının karşılanmamasına tepki gösteren Mine Tugay, Burcu Biricik, Şahan Gökbakar ve Berrak Tüzünataç gibi birçok ünlü isim "Bağışlar nerede?" yorumunu yaptı.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen 10 ilimizde çalışmalar devam ederken en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da dün akşam peş peşe iki deprem meydana geldi. Hatay'da dün akşam saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü olan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, herkesin dışarıda olduğunu ve acil çadır beklediklerini söyledi. Yapılan açıklamanın ardından birçok ünlü isim, ortak yayında toplanan 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'yi hatırlatarak çadır bulunmamasına sitem etti.

DEFNE BELEDİYE BAŞKANI: ACİL ÇADIR İSTİYORUM

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, NTV'ye yaptığı açıklamada "Elektrikler kesik. Bu depremi Kahramanmaraş depreminden daha fazla hissettik. İnsanların çığlıkları arasında konteynerde koordine etmeye çalışıyorum. Yıkılan binalar var. İhbarları valilik ile paylaşıyoruz. Vali bey ile koordinasyon halindeyiz. Bütün ilçede elektrik yok. Şahit olduğum olay insanların çığlıklarıydı. Durum facia. Kahramanmaraş depremini de bunu da yaşadım. Maraş depremini 3'e katlayan bir deprem. Vatandaşlarımıza acil çadır istiyorum. Burası metropol bir ilçe değil. Taşta bir ilçe, dağınık bir yerleşim alanı. Burada vatandaşlarımız çadır kentlere gitmez. Çadır kent kuracağımıza vatandaşlara birer tane çadır verilse daha iyi olur" dedi.

İşte ünlü isimlerin çadır paylaşımları...

MİNE TUGAY

"O kadar yardım toplandı. Belediye başkanı telefon bağlantısında çadır istiyor. Çadır..."

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Bu kadar milyar milyar yardım toplandı ekranlardan. AFAD, İBB, dernekler, şirketler vs... Bütün herkes 'çadır kent kurduk' dedi. Hatta televizyonlarda antreli ve kilerli falan filan diye bir de çadır güzellemesi yaptı bazıları. Ama hala insanlar çadır diye yalvarıyor! Yazık!"

BURCU BİRİCİK

"Toplanan milyarlarla bölgelere çadır, konteyner, erzak, soba yağıyor olmalıydı. Çadırlar nerede?"

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Felaket olalı 15 gün olmuş, hala çadır arayan insanları paylaşıyoruz."

BERRAK TÜZÜNATAÇ

"O kadar bağış toplandı. Neden hala deprem bölgesinde yeterli çadır yok? Neden, neden?"

ATİLLA TAŞ

"Onca milyarlar havada uçuştu, sevindik. İyi de nerede bu çadırlar arkadaş? Her yerden çadır ihtiyaçları yağıyor! Şehir kurulacak paralara çadır şehri mi kuramıyoruz?"