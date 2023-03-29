Uğur Akkuş ile boşanacağı konuşulan Ebru Şallı sessizliğini bozdu: Dava açılmadı, sorunlar yaşıyoruz

Daha önce eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlendiği Uğur Akkuş ile boşanacağı ileri sürüldü. Hakkındaki boşanma iddiasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şallı, evliliğinde sorunların olduğunu ancak henüz bir boşanma davası açılamadığını söyledi.

Ünlü model Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019'da nikah masasına oturdu. Zaman zaman evliliklerindeki sorunlarla gündeme gelen çifttin evliliklerindeki krizleri aşamayarak boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan iddiaya Şallı'dan yanıt gecikmedi.

"BOŞANMA DAVASI AÇILMADI, SORUNLAR YAŞIYORUZ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda evliliğinde sorunlar olduğunu kabul eden Ebru Şallı, "Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

ŞİDDET İDDİASI

Uğur Akkuş'un geçtiğimiz aylarda trafikte seyir halindeyken tartıştığı Ebru Şallı'ya aracın içinde şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Çevredekilerin yardımıyla şiddetten kurtulan Şallı ise haklarındaki darp iddiasını kesin bir dille yalanlayarak evliliğinde sorun olmadığını söylemişti.