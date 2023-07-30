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Twitter'da yapılan değişikliklere sinirlenen Demet Akalın Elon Musk'a beddua etti

Magazin Haberleri

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, Twitter'ı Elon Musk'a ve platformun eski sahibi Jack Dorsey'e bela okudu. Akalın "Twitter'ı bu deliye satanın da Allah belasını versin" dedi.

Twitter'ı satın aldıktan bir süre sonra platformda radikal değişikliklere giden Elon Musk, yaptığı değişikliklerle kullanıcılarını çileden çıkarıyor. Ünlü milayrderin aldığı kararlar Demet Akalın'ı de kızdırdı. Akalın, Twitter'ı Elon Musk'a satan eski sahibine de beddua etti.

DEĞİŞİKLİKLER KIZDIRDI

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da kuş görselinin 'X' ile değiştirilmesine tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın, Elon Musk'a ve Twitter'ın eski sahibine beddua etti.

Twitter'a yapılan değişikliklere sinirlenen Demet Akalın Elon Musk'a beddua etti

"ALLAH BELANI VERSİN"

İlginç çıkışları ve yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı "Twitter'ı bu deliye satanın da Allah belasını versin" dedi.

Twitter'a yapılan değişikliklere sinirlenen Demet Akalın Elon Musk'a beddua etti

Twitter'a yapılan değişikliklere sinirlenen Demet Akalın Elon Musk'a beddua etti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Demet Akalın Elon Musk Magazin Yaşam Haberler

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