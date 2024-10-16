Türkiye'nin kainat güzeli adayı Ayliz Duman oldu

'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışması dün akşam Taksim'de bir otelde gerçekleşti. Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmada birincilik tacının sahibi Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olurken; ikinci İlayda Anık, 3'üncü Sude Alkan, 4'üncü Ezgi Yalçın, 5'inci Menekşe Aras oldu.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Miss Universe Türkiye' seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR

Üniversite sınavına hazırlandığı bilinen Ayliz Duman, İngilizce ve Almanca biliyor. 20 yaşındaki güzellik kraliçesi, 1.75 boyunda. Almanya'da dünyaya gelen 20 yaşındaki güzellik kraliçesi, 1.75 boyunda.

İşte Türkiye'yi temsil edecek Ayliz Duman;