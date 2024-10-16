Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin kainat güzeli adayı Ayliz Duman oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının birinciliğini Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı. Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışması dün akşam Taksim'de bir otelde gerçekleşti. Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmada birincilik tacının sahibi Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olurken; ikinci İlayda Anık, 3'üncü Sude Alkan, 4'üncü Ezgi Yalçın, 5'inci Menekşe Aras oldu.

Türkiye'nin kainat güzeli adayı Ayliz Duman oldu

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Miss Universe Türkiye' seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye'nin kainat güzeli adayı Ayliz Duman oldu

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR

Üniversite sınavına hazırlandığı bilinen Ayliz Duman, İngilizce ve Almanca biliyor. 20 yaşındaki güzellik kraliçesi, 1.75 boyunda. Almanya'da dünyaya gelen 20 yaşındaki güzellik kraliçesi, 1.75 boyunda.

İşte Türkiye'yi temsil edecek Ayliz Duman;

Türkiye'nin kainat güzeli adayı Ayliz Duman oldu

Türkiye'nin kainat güzeli adayı Ayliz Duman oldu

Türkiye'nin kainat güzeli adayı Ayliz Duman oldu
Kaynak: Haberler.com / Magazin

Güzellik Yarışması Almanya Türkiye Magazin Yaşam

Etiler'de bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

İstanbul'da sıcak saatler! Öğretmen okul müdürüne silah çekti, ekipler olay yerinde

 Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı

Mahkemeye zorla getirilecek

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı

Surları kana bulayan caninin hastane raporu ortaya çıktı
3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
500

Yorumlar (6)

erkan yüksel:

şabaniyeden iyidir

77
2
yanıtYanıtla
Hüseyin Vural:

şabaniye nerede o bizi temsil etsin

28
1
yanıtYanıtla
selo piro:

Estetik güzeli

16
3
yanıtYanıtla
özgür :

Bak bu güzel işte

10
3
yanıtYanıtla
bekir yapici:

benim bildigim silikonsuz ve botokssuz olmasi ve estetik müdahale yapilmamis olmasi sarti var.

6
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Ekim Çubuk, Çankaya, Şereflikoçhisar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fırtınanın İçinde filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Ekim Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Açık Radyo neden kapatıldı? Açık Radyo neden kapatılıyor? Bursaspor kombineleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Kombineler kaç TL? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Ekim Selçuklu, Meram, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Muhammet Ali Metoğlu kimdir, hangi maçları yönetti? Hakem Muhammet Ali Metoğlu hangi takımlı? Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı nedeni nedir? Yarın hangi illerde okullar tatil 17 Ekim Perşembe? 08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.