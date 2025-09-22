Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı

Miss Turkey 2024 birincisi ve tıp fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, hem güzellik hem akademik alanda yürüttüğü çok yönlü kariyeriyle dikkat çekiyor. Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'ne atanan Bilgen, bu göreve başlamadı. Bunun yerine kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde cerrahi ihtisas yaparak devam etme kararı aldı.

Temmuz 2025'te New York'a taşındığını belirten Bilgen, kısa sürede ABD'deki en prestijli sağlık kuruluşlarından biri olan Northwell Health çatısı altındaki North Shore University Hospital'da genel cerrahi ihtisası almaya hak kazandı. Bilgen paylaşımında, "7 hafta önce başladığım bu yeni yolculuk, hayallerime attığım somut bir adım. Hayal gücün seni kısıtlamasın, odaklanınca her şey mümkün" sözleriyle ilham verdi.

Önce Ukrayna'da kadın sağlığı farkındalığı üzerine çalıştığını, ardından ABD'de tıp sınavlarını geçerek (USMLE Step 3) ihtisasa hak kazandığını belirten Bilgen'in hem akademik hem de sosyal başarıları dikkat çekiyor.

Güzellik yarışmalarında aldığı derecelerin ardından şimdi de sağlık alanında uluslararası bir kariyere adım atan İdil Bilgen, örnek gösterilen genç isimler arasında yer alıyor.