Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı

Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı
Güncelleme:
Miss Turkey 2024 birincisi ve tıp mezunu İdil Bilgen, Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne yapılan atamasına rağmen göreve başlamadı. Bilgen, ABD'de kazandığı genel cerrahi ihtisas hakkı ile eğitimine New York'ta devam ediyor. Hem akademik hem sosyal başarılarıyla örnek gösteriliyor.

Miss Turkey 2024 birincisi ve tıp fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, hem güzellik hem akademik alanda yürüttüğü çok yönlü kariyeriyle dikkat çekiyor. Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'ne atanan Bilgen, bu göreve başlamadı. Bunun yerine kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde cerrahi ihtisas yaparak devam etme kararı aldı.

Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı

Temmuz 2025'te New York'a taşındığını belirten Bilgen, kısa sürede ABD'deki en prestijli sağlık kuruluşlarından biri olan Northwell Health çatısı altındaki North Shore University Hospital'da genel cerrahi ihtisası almaya hak kazandı. Bilgen paylaşımında, "7 hafta önce başladığım bu yeni yolculuk, hayallerime attığım somut bir adım. Hayal gücün seni kısıtlamasın, odaklanınca her şey mümkün" sözleriyle ilham verdi.

Önce Ukrayna'da kadın sağlığı farkındalığı üzerine çalıştığını, ardından ABD'de tıp sınavlarını geçerek (USMLE Step 3) ihtisasa hak kazandığını belirten Bilgen'in hem akademik hem de sosyal başarıları dikkat çekiyor.

Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı

Güzellik yarışmalarında aldığı derecelerin ardından şimdi de sağlık alanında uluslararası bir kariyere adım atan İdil Bilgen, örnek gösterilen genç isimler arasında yer alıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıASar Gnc:

doktor olabilir, akıllı zeki olabilir tebrik ederim. ama bu demek degilki kadın güzel ve birinciliği hak etti. o başka bu başka. maalesef güzellik neye göre seçilmiş anlamadım

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadir turhan canbulat:

hala çirkin

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCelal SEÇKİN:

Akepenin çirkin güzellik kraliçesi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bir yanlışlık var,göz var nizam var.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Trans güzeli

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
