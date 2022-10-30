Türkiye'de bir dönem reyting rekorları kırıyordu! Sadettin Teksoy'un son haline kimse inanamadı

Türkiye'de 90'lı yılarda Ufuk Güldemir tarafından yıldızı parlatılan isimlerden biri de Sadettin Teksoy'du. "Teksoy Görevde" ile milyonları ekran başına kilitleyen ünlü gazeteci, 29 Ekim paylaşımındaki son haliyle yeniden gündeme geldi. Teksoy'un yıllar önceki gibi kalması, eski izleyicilerini de şaşkınlık içerisinde bıraktı.

Türk televizyonları 1990'lı yıllarda ciddi bir içerik patlaması yaşadı. Hem dönemin yayıncılık anlayışının daha esprili olması, hem de reyting yarışının daha yoğun olması nedeniyle birbirinden farklı karakterler kendilerine televizyon ekranlarında yer buldu. O isimlerden biri de Sadettin Teksoy'du.

UFUK GÜLDEMİR'İN SİHİRLİ PARMAĞI DEĞDİ

Şüphesiz ki Sadettin Teksoy'un başarı yolculuğunda en büyük pay sahiplerinden biri usta gazeteci Ufuk Güldemir'di. Star ekranlarında Show TV ile büyük bir rekabetin içerisine giren Ufuk Güldemir, "Teksoy Görevde" ile rakiplerini yenmeyi başardı. Sadettin Teksoy'u yer altındaki gizli geçidi görüntülemeye gönderen Güldemir, günlerce yer altından yaptığı yayınlarla adını televizyon tarihine yazdırdı. Aynı zamanda reytinglerde de zirveye oturdu.

Ufuk Güldemir

"BEN SADETTİN TEKSOY"

"Ben Sadettin Teksoy" repliği ile hafızalara kazınan Teksoy'un da ekran önünü başarılı şekilde yürütmesiyle Star TV reytinglerde zirveyi görmüştü. Güldemir, Teksoy'a ana haber bülteninde 3 ila 5 dakika aralığında yer vererek, bir nevi ana haber bülteninin magazin ve yaşam sayfalarını oluşturuyordu. Teksoy izleyici karşısına bazen bir mağarada, bazen ise Van Gölü'nde çıkıyordu. Sarı montu da artık simge olmuştu.

Sadettin Teksoy

90'LARIN BİTMESİYLE O DA İNZİVAYA ÇEKİLDİ

90'larki özel televizyonculuk furyasının yavaş yavaş etkisini kaybetmesiyle Sadettin Teksoy da hızla ekranlardan kaydı. Şimdilerde 70 yaşında olan Teksoy, daha sade bir yaşamı tercih ediyor. Uzun süre sonra bir 29 Ekim paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Teksoy, yıllara meydan okuması nedeniyle de eski izleyicilerini hayli şaşırttı. Teksoy için "Hala çok gençsiniz, nasıl böyle kalmayı başardınız?" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Sadettin Teksoy'un son hali: