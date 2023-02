'Türkiye'de 3 ay kalınca daralıyorum' dediği için eleştirilen Şevval Şahin: Ülkeme karşı sevgimi sorgulayamazsınız

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ve vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında tatil yaparak geçiren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in Armağan Çağlayan'ın programında söyledikleri tepki çekince sessizliğini bozdu.

"TÜRKİYE'DE 3 AYDAN FAZLA KALINCA DARALMA GELİYOR, KENDİMİ AİT HİSSETMİYORUM"

Programda Türkiye'de uzun süre kalamadığını söyleyen Şevval Şahin, "Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor. İstanbul'da kendimi hep turist olarak hissediyorum. Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum" ifadelerini kullandı. Şahin'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.

"GEREKSİZ BİR LİNÇ YAPILIYOR"

Gelen tepkilerin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Şevval Şahin, sözlerine şu sözlerle açıklık getirdi: "Aslında gündem asla bu değilken ve olmaması gerekirken, özellikle ülkemiz için son zamanlarda daha önemli ve değerli şeyler için enerjimizi harcamamız gerekirken bu açıklamayı yapmak maalesef beni üzdü. Yaklaşık bir yıl önce çekilmiş bir içerikten yine benim ifade etmek istediğimin tam tersini yansıtmak isteyen bazı magazin haberleri için bana gereksiz bir linç yapılıyor her zaman ki gibi. Evet ben sadece bir yere ait değilim çünkü Türkiye'de büyümedim ama ben 19 yaşında Türkiye'ye aşık olup buraya taşındım. Sadece anlatmak istediğim tam olarak; buranın değil oranın kültürüne, bakış açısına, toplumuna daha çok alıştım."

"BENİM ÜLKEME KARŞI SEVGİMİ SORGULAYAMAZSINIZ"

"Bunlarla büyümemin verdiği his ile tabi ki oraya da kendimi daha ait hissediyorum. Gittiğim seyahatlerde farklı kültürlerde oldukça uzun kaldığım oluyor ve bu bende alışkanlık olması sebebiyle her yere kolaylıkla adapte olabilen ve tek bir ülkeye ait hissetmeyen birisiyim ama tabii ki bu demek değildir ki ben Türkiye'mi, ülkemi sevmiyorum. Burada olmaktan mutluluk duymuyorum. Burası benim vatanim özümden gelen bir his ve ülkemi en iyi şekilde aşkla, heyecanla temsil etmek isteyen 19 yaşındaki kızı hatırlıyorum. Herkes her şeyi konuşabilir benim hakkımda istediğinizi söyleyin ama benim ülkeme karşı ilgimi ve sevgimi sorgulayamazsınız. Bu hassas bir konu. Çünkü hepimiz bu konulardan çok sıkıldık daha güzel şeyler konuşalım."