Türk senarist Alev Aydın'dan çocuğu olan Halsey, ilk kez Türkçe paylaşım yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, uzun süredir birlikte olduğu Türk senarist Alev Aydın'dan bir çocuk dünyaya getirdi. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olduğu için gittiği ödül töreninde rahatsızlanan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

HALSEY, İLK KEZ TÜRKÇE PAYLAŞIM YAPTI

Çocuğuna Ender adını veren Halsey, 29 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Türkçe paylaşım yaptı. Aydın ve çocuğunun fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Sevgi paylaştıkça artar" notunu yazdı. Halsey'in paylaşımı kısa sürede 1,6 milyondan fazla beğeni aldı.

TÜRK HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe yaptığı paylaşımı Türk hayranlarını da heyecanlandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı şarkıcının paylaşımına "Sen Türkçe paylaşım mı yaptın ya yerim" yorumunu yaptı.