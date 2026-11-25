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İngiltere'nin mülteci politikası kapsamında gerçekleştirdiği tartışmalı bir uygulama gündeme geldi. Sri Lankalı Kishanth Peramalya, mülteci statüsü tanınmasına rağmen cinsel saldırı suçlarından hüküm giymesi nedeniyle İngiltere'ye kabul edilmedi. Aralarında herhangi bir bağ bulunmayan Afrika ülkesi Esvatini'ye gönderilen 35 yaşındaki adam, burada yaşamına son verdi.

BBC'nin ulaştığı iki hükümet arasındaki anlaşma taslağına göre İngiltere, Peramalya'nın Esvatini'de kalıcı olarak yaşaması için barınma, sağlık hizmetleri ve diğer destek giderlerini üç yıla kadar karşılamayı taahhüt etti. Anlaşmanın ne İngiliz parlamentosuna ne de Esvatini halkına duyurulduğu belirtildi. Göç uzmanları, olayın İngiltere'nin bir mülteciyi zorla ve kalıcı olarak başka bir ülkeye yerleştirdiği bilinen ilk örnek olduğunu ifade etti.

20'DEN FAZLA ÜLKE KABUL ETMEDİ

Peramalya, 2021 yılında Hindistan'dan Kanada'ya gitmeye çalışan onlarca Sri Lankalı sığınmacıyla birlikte Hint Okyanusu'nda Kraliyet Donanması tarafından kurtarıldı. Grup, İngiltere ve ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Diego Garcia Adası'ndaki kampta üç yıl boyunca tutuldu. Bir mahkeme daha sonra bu alıkoyma işlemini hukuka aykırı buldu.

Sri Lanka ordusuna bağlı görevliler tarafından gençliğinde işkence ve cinsel istismara uğradığını belirten Peramalya'ya travma sonrası stres bozukluğu tanısı konuldu. Ada kampında kaldığı dönemde ruh sağlığının kötüleştiği kaydedildi.

Mahkeme belgelerine göre Peramalya, iki intihar girişimi sırasında saldırı ve kundaklama suçlarını işledi ve 24 hafta cezaevinde kaldı. Ayrıca dört ayrı cinsel saldırı suçundan hüküm giyerek ertelenmiş hapis cezası aldı.

Aralık 2024'te gruptaki sığınmacıların büyük bölümü İngiltere'ye kabul edilirken Peramalya, işlediği suçlar nedeniyle ülkeye alınmadı. İngiliz hükümetinin kendisini kabul edebilecek bir ülke bulmak amacıyla 20'den fazla ülkeyle temasa geçtiği ancak hiçbirinden olumlu yanıt alamadığı bildirildi.

ABD ÜSSÜNÜN KULLANILMASININ ARDINDAN AFRİKA'YA GÖNDERİLDİ

ABD'nin şubat ayında Diego Garcia'daki askeri üssü İran'la savaşında kullanmaya başlamasının ardından Peramalya'nın adadan çıkarılması gündeme geldi. Mart ayının sonunda önce 30 günlüğüne Maldivler'e, ardından da eski adı Svaziland olan Esvatini'ye gönderildi.

Ailesinin aktardığına göre Peramalya, ülkeye ilk ulaştığında tek başına ve ıssız bir konukevine yerleştirildi. Ağır ruhsal sorunlar yaşayan 35 yaşındaki adam, 13 Eylül'de yaşamına son verdi. Bu sırada iki ülke hükümetinin, kalıcı yerleştirme anlaşmasını tamamlamak üzere olduğu belirtildi.

KIZ KARDEŞİ: GÜNDE DÖRT KEZ ARIYORDU

Hindistan'da yaşayan Peramalya'nın kız kardeşi, ağabeyinin Esvatini'ye gönderilmeyi istemediğini ve burada yalnız kalmakta zorlandığını söyledi.

Kız kardeşi, "Kardeşim oraya gitmeyi hiç istemedi. Orada yalnız kalmayı kaldıramadı, çok yalnızdı" ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin kendisini günde dört kez aradığını belirten kız kardeşi, ailenin İngiltere'nin kalıcı yerleştirme planından ve Peramalya'nın cinsel suçlardan aldığı mahkumiyetlerden haberdar edilmediğini söyledi.

AFRİKA DÜNYANIN ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞÜYOR

Esvatini, daha önce ABD yönetiminin sınır dışı ettiği kişileri de kabul etmişti. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2025 yılında 160 kişiye kadar göçmeni kabul etmesi karşılığında ülkeye 5,1 milyon dolar ödeme yaptı.

ABD ile yapılan anlaşmaya karşı dava açan Güney Afrika Dava Merkezi'nden Melusi Simelane, uygulamaya tepki göstererek, "Afrika, dünyanın çözülmemiş sorunlarının çöplüğüne dönüyor" dedi.

Kadın hakları savunucusu Zakithi Sibandze de Peramalya'nın Esvatini'ye gönderilmesini eleştirerek, "Onu Afrika'ya göndermenin uygun olduğunu neden düşündüler?" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

İngiliz hükümeti, Peramalya'nın Esvatini'ye yerleştirilmesinin koşullarına ilişkin soruları yanıtlamadı. Hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, önceliklerinin İngiliz halkının güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek ağır suç işlemiş yabancıların ülkeye girişinin engelleneceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ise Peramalya'nın ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Kurum, mültecilerin üçüncü ülkelere gönderilmesi durumunda da korunmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.