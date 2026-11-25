İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 67,5 milyon lira dolandırılması, telefonla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı vatandaşları uyararak, hiçbir kamu görevlisinin telefon üzerinden para, altın veya ziynet eşyası talep edemeyeceğini vurguladı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın maruz kaldığı dolandırıcılık olayı, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları nasıl hedef aldığını ortaya koydu. 14 Haziran'da Ankara'daki ikametinde bulunduğu sırada telefonla aranan Kocamaz'a kendisini Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi olarak tanıtan kişi, kimlik bilgilerinin FETÖ operasyonunda ele geçirildiğini ve adına yasa dışı işlemler yapıldığını söyledi. Şüpheliler, Kocamaz ve eşinin banka hesapları ile tapu bilgilerini sıralayarak güven kazandı. Operasyonun gizli yürütüldüğünü öne süren şüpheliler, konuyu ailesiyle dahi paylaşmamasını istedi.

Önce güven kazandılar, ardından para ve altınları aldılar

Dolandırıcılar, Kocamaz'dan belirtilen banka hesaplarına para göndermesini istedi. Evindeki ziynet eşyalarının fotoğraflarını çekmesini ve listelemesini isteyen de şüpheliler, altınların soruşturma kapsamında inceleneceğini ileri sürdü. Kocamaz, 2 milyon 375 bin lirayı belirtilen hesaba gönderirken, yaklaşık 61 milyon 900 bin lira değerindeki 10 kilogram altın ve ziynet eşyasını, 68 bin dolar ile bin 900 euroyu da çantaya koyarak Başkent Üniversitesi girişinde bir kişiye teslim etti. Teslimatın ardından herhangi bir tutanak verilmemesi üzerine dolandırıldığından şüphelenen Kocamaz, Mersin İl Emniyet Müdürü'nü arayarak durumu bildirdi. Başlatılan çalışmada 2 şüpheli İstanbul'da bir takside altın ve paralarla birlikte yakalandı. Ankara'ya getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kamu görevlisi kılığına girerek korku ve panik oluşturuyorlar

Uzmanlar, dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden birinin kendilerini polis, jandarma, asker veya savcı olarak tanıtmak olduğuna dikkat çekiyor. Şüphelilerin vatandaşlara haklarında soruşturma bulunduğunu, kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiğini veya banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyerek korku ve panik oluşturduğu belirtiliyor. Dolandırıcıların vatandaşların kişisel bilgilerini önceden temin ederek konuşmalarında kullanabildiğine dikkat çeken uzmanlar, banka hesapları, tapu kayıtları, aile bireylerinin isimleri ve adres bilgileri gibi ayrıntıların paylaşılmasının karşı taraftaki kişinin gerçekten kamu görevlisi olduğu anlamına gelmediği uyarısında bulunuyor.

Kamu görevlileri adına para talep edenlere dikkat

Uzmanlar, vatandaşların telefonla arandıklarında kendilerini polis, savcı veya asker olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle hareket etmemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle para ve altınların soruşturma kapsamında inceleneceği, güvenli hesaba aktarılması gerektiği veya operasyon için geçici olarak teslim alınacağı yönündeki söylemlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Vatandaşların böyle bir telefonla karşılaşmaları halinde görüşmeyi sonlandırarak 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden veya ilgili emniyet birimlerine doğrudan başvurarak durumu teyit etmeleri öneriliyor. Ayrıca banka şifreleri, SMS doğrulama kodları ve kişisel bilgilerin hiçbir şekilde telefondaki kişilerle paylaşılmaması gerektiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, dolandırıcılık girişimlerinde zaman zaman vatandaşlara aileleriyle, yakınlarıyla veya emniyet birimleriyle iletişim kurmamalarının söylendiğine dikkat çekerek, bu tür gizlilik ve acele ettirme baskısının önemli bir tehlike işareti olduğunu belirtiyor. Dolandırıcılık şüphesi bulunan durumlarda vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine başvurulması ve herhangi bir para ya da değerli eşyanın teslim edilmemesi gerektiği kaydediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı