Esra Erol'un sunduğu programa katılan bir kadın, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Yaşadıklarını anlatan kadının, stüdyoya gelen eski sevgilisine yönelik sözleri üzerine Esra Erol müdahale etmek zorunda kaldı.

"ÖYLE BİR İLGİ GÖSTERİYORDU Kİ ANLATAMAM"

Kadının yaşadıklarını dinleyen Esra Erol, "Kızınız var, hiç tanımadığınız bir yabancı aslında. Onu çocuklarınızla baş başa bırakma cesaretini nasıl gösterebildiniz?" diye sordu. Kadın ise Erol'un sorusuna, "Öyle bir ilgi gösteriyordu ki bu şarlatan anlatamam yani" yanıtını verdi.

"AT HIRSIZI" DEYİNCE ESRA EROL UYARDI

Dolandırıcılıkla suçlanan adamın stüdyoya gelmesiyle birlikte gerginlik yaşandı. Kadının, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi için "At hırsızı" ifadesini kullanması üzerine Esra Erol devreye girdi. Ünlü sunucu, "Lütfen sözcüklerimize dikkat edelim" diyerek kadını uyardı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi