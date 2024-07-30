Üye Girişi
Haberler

Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuğba Ekinci, katıldığı ödül törenindeki sözlerinden dolayı kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi yıllar önce çektirdiği müstehcen fotoğraflarını ifşa ederek vurdu.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Tuğba Ekinci'nin katıldığı ödül törenindeki sözleri tepki çekti. Beyaz Magazin programının yorumcusu şarkıcı Pınar Eliçe de Ekinci'yi sözlerinden dolayı sert bir dille eleştirdi. Hakkındaki eleştirilere sessiz kalmayan Ekinci, Eliçe'nin yıllar önce verdiği müstehcen pozları bir bir yayınladı.

ELİÇE: TUĞBA'YI ÇOK SAĞLIKLI GÖRMÜYORUM

Geçtiğimiz gün bir ödül törenine katılan Tuğba Ekinci "Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. 'Müslümanlığa yakışmaz' dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır" sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı. Pınar Eliçe de Ekinci'yi sözlerinden dolayı eleştirerek "Ben o törende olsaydım cevabını verirdim. Tuğba'yı çok sağlıklı gördüğümü söyleyemeyeceğim. Olaylar çıkararak kendini gündeme getirmiş bir kişidir. Tuğba değil miydi kadınların giydiği kıyafetler üzerinden 'bu nasıl kıyafetler işte böyle çıkılır mı?' diyen. Senin burada giydiğin kıyafet mi? Kendinle çelişiyorsun" dedi.

DAVA AÇIYOR

Hakkında yapılan yorumlara sinirlenen Tuğba Ekinci ise Eliçe'nin seneler önce verdiği müstehcen fotoğrafları bir bir Instagram hesabından yayınlayarak yasal yollara başvurduğunu söyledi.

ELİÇE: BİZ TUĞBA İLE AYNI STATÜDE DEĞİLİZ, HADDİNİ BİLDİRMEK LAZIM

Fotoğrafları yayınlanan Pınar Eliçe ise canlı yayında yaptığı açıklamada "Benim tanıdığım biri değil gündem olduğu için konuşuyorum. Yanımda geçse bile tanımam. Ben kişiliğine ya da ailesine bir şey demedim. Hoşunuza gitmeyen şeyler söylediğimde hemen eski fotoğraflarımı ve dans videolarımı yayınlayıp beni vurmaya çalışıyor. Siz küçücük beyninizle bunları paylaşınca ben ahlaksız olmuyorum. Zamanında böyle dergiler vardı pozlar verirdik ama sizin gibilere istese bile çıkamazdı. Bir kadının bir kadını namusuyla vurması çok acı. Törendeki sözlerine söyleyecek söz bulamadığı için benim hakkımda konuşuyor. Kendi ayıbıyla otursun. Biz onunla aynı meslekte olamayız, aynı kategoride olmayı da kabul edemiyorum. Aynı statüde değiliz. Bazı insanlara haddini bildirmek ve nerede olduğunu göstermek gerekir. Herkes haddini bilip ayağını denk alacak. Halk herkesin yaptığı işi, verdiği emeği biliyor zaten" karşılığını verdi.

MÜSTEHCEN POZLARIYLA VURMAYA ÇALIŞTI

Pınar Eliçe'nin zamanında verdiği cüretkar pozları da yayınlayan Ekinci, bugün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Benim için tek şarkılık şöhret yorumunu üstlenen, sanatımı, karakterimi, kostümlerimi, kişiliğimi itibarımı eleştiren Beyaz TV magazin sunucusu Pınar Eliçe. Siz de bendeki milyonların ağzına dolanan O şimdi Asker adlı eserimden de yok. Asker ve şehit ailelerine 18 yıldır verdiğim moral konserlerinden ve değerli alay komutanlarımızın minnettarlığı da yok. Bakıldığında dansözlük yaptığınız ve aşırı cesur resimleriniz arşivlerde çok yazık kimlere kaldı TV kanalları bizim jenerasyonu eleştirmek."

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Tuğba Ekinci Pınar Eliçe Ekinci Ünlüler Magazin Haberler

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Mazota indirim geldi mi? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il akaryakıt fiyatları! ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı! Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat oyunları maç programı! Yusuf Dikeç kimdir? Atıcılıkta gümüş madalya sahibi Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi geldi mi? 30 Temmuz motorin ve benzin fiyat listesi! ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! MEB Öğretmen il içi 2. atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Silvan Belediyesi hangi parti kazandı? Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı kim oldu? 2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı? 2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya

Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya
title