Tuğba Ekinci bombayı patlattı: Condom şarkısına çılgın bir klip çekilecek

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Tuğba Ekinci, 2 milyon dinlenmeye ulaşan "Condom" şarkısını yeniden çıkaracaklarını duyurdu. 14 yıl önce çıkardığı şarkıyı yakın arkadaşına verdiğini söyleyen Ekinci "Yeni sözler eklendi ve çok çılgın bir klip çekilecek" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Tuğba Ekinci oldu. 8 yıl önce çıkardığı "Condom" şarkısından bahseden Ekinci, hayranlarına bir de müjde verdi.

"CONDOM ŞARKISI AMERİKA'DA YAYINLANDI"

Eski şarkılarından bahseden Tuğba Ekinci, "Sosyal Sağlık Projesi için Condom şarkısını yaptık. O şarkı Eurovision'luk. Orada Türk bir sanatçının Condom'u okuduğunu düşünsene. Dünya, Türkiye'yi konuşur. Condom şarkısının bestecisi Yalçın Polat'tır. O sözler Türkiye'nin en iyi şarkılarını ve şarkıcılarını çıkaran kişiye aittir. Amerika MTV'de yayınlanmış tek Türk şarkıdır" şeklinde konuştu.

"CONDOM ŞARKISINI ÇILGIN BİR KLİP ÇEKİLECEK"

2008 yılında çıkardığı şarkıyla ilgili bir müjde veren şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Bir arkadaşım o şarkıyı satın aldı ve günümüze göre yapacak. Yeni versiyonunu ben de çok merak ediyorum. O yıllarda sadece televizyon olduğu için klibi de ona göre seviyeli şekilde çekilmişti. Tam anlatıma uymamıştı ama şimdiki çok çılgın ve sosyal mesajı içeren bir şey olacak. Şarkıya korona ve dünya hastalıklarıyla ilgili yeni sözler eklendi."