Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Güncelleme:
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Riyad'a düzenlenen Joy Awars'a şıklığı ve güzelliği kadar röportaj sırasında sunucuya verdiği yanıtla da damga vurdu. Sunucunun "Bana Arapça öğretir misin?" sorusuna "Arapça yerine Türkçe öğretsem?" yanıtını veren Büyüküstün, sunucuya "Samimiyet" kelimesini söyletti.

Arap dünyasının film, müzik, dizi, spor ve dijital içerik alanlarında öne çıkan isimlerini bir araya getiren Joy Awards, görkemli töreniyle dikkat çekti. Riyad'da düzenlenen organizasyon, bölgenin sanat ve eğlence dünyasını uluslararası vitrine taşıdı.

TÜRKİYE'DEN YOĞUN KATILIM

Orta Doğu'nun en prestijli ödül törenlerinden biri olarak gösterilen Joy Awards'a Türkiye'den de birçok ünlü isim katıldı. Pınar Deniz, Barış Arduç, Meryem Uzerli, Tuba Büyüküstün, Hande Erçel ve Hazal Kaya gibi oyuncular gecede yer alarak lavanta rengi halıda ilgi odağı oldu.

BÜYÜKÜSTÜN'ÜN CEVABI ÇOK KONUŞULUR

Törende güzelliği ve şıklığıyla ilgiyi üzerine çeken Tuba Büyüküstün, lavanta halıda yaptığı kısa söyleşiyle sosyal medyada konuşulan isimlerden biri oldu. Büyüküstün'ün röportaj sırasında verdiği cevap, gecenin en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

SUNUCUYA TÜRKÇE ÖĞRETTİ

Kendisiyle röportaj yapan sunucunun "Bana Arapça öğretir misin?" sorusuna Tuba Büyüküstün, "Sana Arapça yerine Türkçe öğretsem nasıl olur?" diyerek karşılık verdi. Büyüküstün, ardından sunucuya "samimiyet" kelimesini söyletti. Tuba Büyüküstün'ün doğal tavırları ve verdiği yanıt, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Çağla Taşcı
Haberler.com - Magazin
Haberler.com
